La red de recarga para los autobuses eléctricos de 'Movibus' empieza a operar en Molina

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha finalizado la instalación de los primeros ocho puntos de recarga para los nuevos autobuses 100% eléctricos de 'Movibus' en la estación de autobuses de Molina de Segura, una actuación cofinanciada por la Comunidad y fondos europeos Next Generation que ha supuesto una inversión de 639.447 euros.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, junto al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha destacado este viernes que la puesta en funcionamiento de nuevos cargadores "supone un paso decisivo para culminar la transformación del transporte público interurbano hacia un modelo más sostenible, moderno y eficiente".

Verdú ha explicado que "estas infraestructuras permitirán garantizar la operatividad de la nueva flota eléctrica y seguir avanzando hacia una movilidad con menos emisiones y un mejor servicio para los ciudadanos".

"La electrificación del transporte público requiere infraestructuras adaptadas que garanticen un servicio fiable y eficiente, por lo que el Gobierno regional está desarrollando una red de recarga estratégica que permitirá operar con normalidad la nueva flota de autobuses eléctricos en toda la Región", ha señalado el director general.

Estos ocho cargadores forman parte de la red regional de 44 puntos de recarga que la Consejería está implantando en Alcantarilla, Cartagena y Molina de Segura para dar servicio a la nueva flota de autobuses eléctricos de 'Movibus'. La inversión global destinada a estas infraestructuras supera los 3,8 millones de euros.

Los equipos instalados en Molina de Segura son cargadores de última generación con una potencia unitaria de 100 kilovatios, capaces de realizar la carga completa de los vehículos en un tiempo aproximado de entre cinco y seis horas, según informa la Comunidad.

Noticias relacionadas

El sistema incorpora gestión inteligente de la carga, conexión automática de los vehículos y un circuito de videovigilancia que garantiza la seguridad de toda la instalación. Estos cargadores también los podrán utilizar para su carga los vehículos eléctricos municipales. La infraestructura forma parte del proceso de renovación de la red 'Movibus'.