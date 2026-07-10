El pleno de San Javier aprueba una ordenanza para regular el padrón municipal

El pleno de San Javier ha aprobado un moción presentada por Vox para que se inicie la elaboración y tramitación de una ordenanza que regule el padrón municipal de habitantes de la localidad costera que establezca un marco normativo integral para la gestión, actualización, comprobación, coordinación administrativa y depuración de las inscripciones padronales.

El acuerdo incluye impulsar un plan municipal de revisión, comprobación y actualización del padrón con especial atención a supuestos con indicios de irregularidad como inscripciones múltiples, domicilios inexistentes, inmuebles no residenciales o situaciones de hacinamiento. Asimismo se insta al equipo de Gobierno a incorporar a la ordenanza una comisión municipal de seguimiento y control del padrón municipal de carácter técnico.

La moción se aprobó con el voto a favor de Vox, Pleamar y grupo popular y la abstención del grupo mixto y grupo socialista.

Por otra parte, el pleno ha aprobado también una nueva ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a entidades deportivas a la que se han incorporado varias cuestiones en los criterios de valoración que a juicio de los propios clubes y de la comisión de valoración precisaban una mayor claridad, respecto al texto anterior, según ha explicado el edil de Deportes, Sergio Martínez.

Martínez ha destacado algunos de los cambios introducidos, como que se valorará especialmente disponer de categorías masculinas y femeninas y también disponer de categorías senior. Asimismo se valorarán los gastos federativos y de seguros sociales, así como un calendario de desplazamientos, valorándose especialmente los desplazamientos a Campeonatos de España y regionales.

En los criterios de valoración se incluye un punto por la posesión de cada licencia federativa, sin tramos y sin límites , así como la licencia de los técnicos y se mantiene el otorgamiento directo de puntos por tratarse de modalidad olímpica/paralímpica. En cuanto al reparto se establece una cantidad fija equivalente al 9% del total de las ayudas a distribuir, en partes iguales entre todos los clubes. El resto del 91% dependerá de la aplicación de los criterios de valoración.

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Servicio de agua y alcantarillado

Durante el pleno también se ha dado el visto bueno a la propuesta de resolución de alegaciones presentadas a la estructura de costes para el nuevo contrato de gestión del servicio de agua potable y alcantarillado, presentadas por Hidrogea y FCC Agualia. La concejala de Contratación, María del Mar Pérez, explicó que tras el análisis técnico de las alegaciones presentadas se han aceptado total o parcialmente lo que ha permitido introducir ajustes y mejoras en la estructura definitiva, sin que ninguna de ellas desvirtúe la validez general de la estructura de costes ni obligue a modificar los fundamentos esenciales del modelo económico del contrato. n