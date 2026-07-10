La plantilla de Policía Local de Molina de Segura crecerá con quince nuevas plazas

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha anunciado este jueves la creación de quince nuevas plazas de agente para la plantilla de la Policía Local de Molina de Segura en 2026, cuyas bases han sido aprobadas recientemente por la Junta de Gobierno Local. Según ha informado el regidor, “el equipo de Gobierno, en su compromiso por mejorar la Seguridad Ciudadana de Molina de Segura, aumenta en quince el número de plazas de agente de Policía Local. Una vez que se complete este proceso, el Cuerpo de la Policía Local de Molina de Segura alcanzará la cifra de 142 efectivos”.

La Concejalía de Personal es la encargada de gestionar todo el proceso selectivo, que se pondrá en marcha con la publicación de las bases y la apertura del plazo de presentación de instancias de los aspirantes al puesto.

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El primer edil, José Ángel Alfonso, ha recordado que “estas quince nuevas plazas de agente se suman a los 17 agentes que se sumaron a la plantilla de Policía Local en diciembre de 2025, siendo aquella la mayor incorporación al Cuerpo de la Policía Local registrada en un año en la historia de Molina de Segura. Reforzar la plantilla de Policía Local no es solo una cuestión de gestión, sino una apuesta clara por la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos. Queremos una Molina de Segura segura, cercana y humana, donde cada ciudadano se sienta protegido y atendido. Y para lograrlo, necesitamos agentes comprometidos, preparados y con un profundo sentido del deber, como los que se han incorporado recientemente y los que se seleccionarán en este nuevo proceso”.