Una decena de vecinos de Abanilla participa en un programa del SEF para formarse en jardinería y trabajar en la creación de un vivero municipal

La Comunidad y el Ayuntamiento de Abanilla colaboran en el programa experiencial ‘Jardinería sostenible’, un programa que aúna la formación teórica y práctica y en el que está participando una decena de vecinos del municipio.

El proyecto, que coordina el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), tiene como finalidad crear un vivero municipal para la producción y repoblación de especies autóctonas que posteriormente se emplearán en el mantenimiento y mejora sostenible de jardines y zonas verdes.

Los participantes, además, realizarán trabajos remunerados de mantenimiento y mejora de los parques municipales y adecuarán las zonas verdes de la localidad, lo que supone un valor añadido para la mejora de la calidad paisajística y ambiental de Abanilla con motivo de la celebración del Año Jubilar 2026.

El programa, que cuenta con un presupuesto de 288.850 euros, tiene una duración de 12 meses en los que los participantes combinan la formación teórica con la experiencia laboral remunerada.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y el alcalde de la localidad, José Antonio Blasco, presentaron el pasado miércoles la edición de este año de este programa y entregaron sus diplomas a la decena de participantes de la edición anterior.

Durante el acto, el titular de Empleo subrayó que se trata "de un ejemplo de colaboración entre administraciones que contribuye a generar oportunidades reales para los vecinos de Abanilla mientras estos desarrollan trabajos y actuaciones de mejora del municipio".

"A través de este programa damos una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral al mismo tiempo que facilitamos la inserción laboral de personas desempleadas y contribuimos al desarrollo económico y social de los municipios. En este caso, además, cobra una dimensión incluso mayor porque los participantes, con su trabajo, están contribuyendo a mejorar la imagen del municipio en un año especial por la celebración del Año Jubilar de la Santa Cruz", señaló Marín.

Evolución del paro en el municipio y Jubileo de la Santísima Cruz

Tras presentar el programa, el consejero y el equipo directivo de su departamento mantuvieron un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad en el que Marín mostró el apoyo de la Comunidad al municipio durante la celebración del Año Jubilar.

El consejero de Empresa y su equipo directivo, acompañador por el alcalde de Abanilla, ganaron el Jubileo con motivo del Año Jubilar 2026 de la localidad. / CARM

Durante el encuentro, además, el titular de Empleo y el primer edil analizaron la evolución del paro en el municipio, que ha registrado una evolución positiva en los últimos meses. A día de hoy, y con los datos del mes de junio, la cifra de paro en el municipio es de 268 personas, lo que supone un descenso del 4,63 por ciento respecto al mes anterior y significa que 13 vecinos del municipio abandonaron las listas del paro.

En comparación con el mes de junio de 2025, la caída en el desempleo es aún mayor. En concreto, 39 personas abandonaron las listas del paro, lo que representa una caída del paro del 12,70 por ciento en el último año.

El titular de Empleo destacó que el Gobierno regional "trabaja para crear las condiciones para que la Región de Murcia siga liderando el crecimiento económico y que podamos mantener el actual ritmo de creación de empleo y de bajadas históricas del paro".

Así, solo el año pasado, el SEF desplegó media docena de programas de ayuda al empleo en el municipio en los que se invirtieron más de 150.000 euros y que dieron trabajo a más de una veintena de vecinos de Abanilla.

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Por último, una vez concluida la reunión, el consejero y su equipo directivo, acompañados del primer edil, peregrinaron hasta la parroquia de San José para ganar el Jubileo de la Santísima Cruz de Abanilla.