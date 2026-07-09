Repiten las oposiciones de administrativo en San Javier tras la pérdida de los sobres con la identidad de los aspirantes

El Ayuntamiento de San Javier ha anunciado la repetición del examen que forma parte de las oposiciones a nueve plazas de administrativo de promoción interna tras la pérdida de los sobres que contienen la identidad de los aspirantes junto con los códigos numéricos. El Tribunal Calificador ha considerado que el examen "queda irremediablemente viciado" y lo anula por unanimidad.

También acuerda por unanimidad que se proceda a repetir dicho examen, fijando para ello la fecha del 21 de julio de 2026, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal, situada en la calle Coronel Fernández Tudela, 29 de San Javier. El ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de 80 preguntas sobre el contenido del programa que figura como Anexo I (parte general y específica) de las bases. El tiempo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos, al igual que lo fue el primer examen al que se tuvieron que presentar los funcionarios que aspiraban a estas nueve plazas.

Este acuerdo del Tribunal Calificador es un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, recuerdan desde el Ayuntamiento, contra el que cabe interponer recurso de alzada ante la Alcaldía del Ayuntamiento de San Javier, en el plazo de un mes desde la fecha de la presente publicación, en virtud de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública. "Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente". Y es que los opositores se ven afectados por la pérdida de los sobres y pueden exigir que se lleve a cabo una investigación de dónde se encuentran los mismos y quién fue el responsable de que ahora tengan que repetir el examen tipo test.