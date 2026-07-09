La Comunidad mejora la seguridad en Blanca con nuevos medios para la Policía Local

El Gobierno regional continúa reforzando la seguridad ciudadana en los municipios de la Región de Murcia mediante la financiación de nuevos recursos para las policías locales. En el caso de Blanca, la estrategia ‘Región de Murcia + Segura’ ha permitido destinar 728.300 euros durante los dos últimos años para apoyar el mantenimiento de la plantilla, con una dotación de 575.000 euros, y la adquisición de medios materiales, con una subvención de 153.300 euros.

Gracias a esta inversión, aprobada por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, el Ayuntamiento acaba de ampliar el sistema de videovigilancia con la instalación de doce cámaras en diversas zonas de la localidad, que se suman a las adquiridas el pasado año en cinco accesos al casco urbano. La finalidad es mejorar la prevención, reforzar la seguridad, agilizar la respuesta ante incidencias, obtener información para tomar decisiones y avanzar hacia una gestión más moderna y eficiente del espacio público.

Además, ha impulsado la renovación del parque móvil con dos nuevas motocicletas, junto con un vehículo policial todoterreno tipo ‘pick up’, equipado con todos los elementos necesarios para desarrollar labores de vigilancia y actuación en zonas rurales, diseminadas o de difícil acceso.

El consejero, Marcos Ortuño, que ayer visitó junto con el alcalde de Blanca, Pablo Cano, la comisaría de Policía Local desde donde se supervisa el control de videovigilancia, destacó que "el Gobierno regional está demostrando con hechos su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reforzando la capacidad operativa de los ayuntamientos y dotando a las policías locales de más medios y mejores recursos".

Por eso, añadió, “seguimos realizando un importante esfuerzo inversor para que los ayuntamientos cuenten con más recursos y mejores herramientas para que sus cuerpos policiales puedan desarrollar su trabajo diario”.

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Asimismo, señaló que “la colaboración entre administraciones está permitiendo modernizar las policías locales y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidencia”.