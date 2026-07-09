Caravaca lanza una programación para convertir el eclipse solar en una experiencia única para vecinos y visitantes

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, en colaboración con la empresa especializada en astroturismo Astroversia, ha presentado una programación especial organizada con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las últimas décadas. En el municipio caravaqueño se ocultará aproximadamente el 98 % del disco solar, ofreciendo un eclipse parcial de extraordinaria magnitud.

La programación incluye un planetario inmersivo, actividades divulgativas, un concurso infantil y experiencias para vivir el fenómeno desde distintos puntos del municipio

La programación, que se desarrollará entre julio y agosto, reúne actividades de divulgación científica, observación del cielo, experiencias inmersivas, propuestas familiares y actividades en la naturaleza, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan prepararse para vivir este fenómeno en las mejores condiciones y disfrutar de un verano marcado por la astronomía.

La propuesta se completa con una programación dedicada a las Perseidas, con observaciones astronómicas, catas, experiencias nocturnas y actividades divulgativas

La concejal de Turismo, Ana Belén Martínez, ha destacado que "seguimos incorporando nuevas experiencias para disfrutar de Caravaca a partir de aquello que nos hace únicos: nuestro patrimonio histórico, nuestros paisajes, nuestros espacios naturales y unos cielos privilegiados, prácticamente libres de contaminación lumínica. Y, este año, además, contamos con un motivo excepcional como es el eclipse solar del próximo 12 de agosto".

La responsable de turismo ha señalado, asimismo, que "esta programación forma parte de la estrategia municipal para seguir consolidando un modelo de turismo sostenible de experiencias que combine ciencia, naturaleza, patrimonio, gastronomía y cultura, generando nuevas oportunidades para el municipio y ampliando la oferta turística durante el verano".

La responsable de Astroversia y embajadora del proyecto Eclipse262728, Gema García de Maya, ha explicado que "el eclipse del próximo 12 de agosto será un acontecimiento irrepetible para toda una generación y Caravaca reúne unas condiciones extraordinarias para contemplarlo. Hemos diseñado una programación que combina divulgación, emoción y experiencias para que cualquier persona, independientemente de sus conocimientos sobre astronomía, pueda disfrutar del fenómeno y comprender su importancia científica".

Un programa previo para acercar el eclipse a todos los públicos

Las actividades comenzarán el 10 de julio con la apertura del plazo para participar en el concurso infantil de dibujo 'Entre Luces y Sombras', dirigido a niños y niñas de hasta 12 años, con el propósito de fomentar la creatividad y acercar la ciencia a los más pequeños a través de la representación artística del eclipse solar.

Entre las propuestas más destacadas figura instalación de un planetario en la ermita de San Sebastián, donde se proyectará '3CLIPSE', la película oficial sobre los eclipses solares, coproducida por Astroversia junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los principales planetarios de España y Portugal. El planetario podrá visitarse los días 22 de julio y 5 de agosto y será una gran cúpula de proyección de 360º, con imagen envolvente y sonido inmersivo, para descubrir uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes de la naturaleza. Una experiencia para todas las edades que combina ciencia, tecnología, divulgación y emoción. Más información y reserva de plazas en: https://astroversia.com

El 15 de julio al 15 de agosto se realizará una exposición itinerante dedicada a los tres próximos eclipses solares que recorrerá distintos espacios del municipio, mientras que el 29 de julio tendrá lugar una charla divulgativa acompañada de una observación solar con telescopios especializados en la Casa de la Cultura "Emilio Sáez".

El momento central llegará el 12 de agosto, cuando el Cerro de la Fuente, en la pedanía de Archivel, se convertirá en el punto oficial de observación del eclipse en Caravaca de la Cruz, un enclave privilegiado por la amplitud de su horizonte y la excelente calidad de su cielo. Otros puntos recomendados del municipio para la observación son la Ermita de los Poyos de Celda, Ermita de la Reja y Sierra de Mojantes.

Además, durante esa jornada se han programado experiencias complementarias relacionadas con la naturaleza, el turismo activo y la gastronomía, con propuestas organizadas junto a empresas del municipio. Entre ellas, la que tendrá lugar en la Finca las Oicas de la mano de Naturactea, Topofilya y Caravaca Tours (reservas en 676 800 289) y la ‘Ruta en bici bajo en eclipse’ ofrecida por Osados (reservas en www.theosados.com)

Agosto también mirará a las Perseidas

3CLIPSE, programa de actividades / La Opinión

La programación se completa con una nueva edición de 'Te acercamos las Perseidas', que durante todo el mes de agosto ofrecerá actividades de observación astronómica en algunos de los mejores enclaves del municipio, que en su mayor parte tendrá lugar en la ermita romana de La Encarnación.

El calendario incluye las experiencias 'Mitos y Perseidas' los días 1 y 5 de agosto, el Apagón Starlight en El Moralejo el 6 de agosto, las Catas con Perseidas los días 8 y 15 de agosto, una actividad dedicada a la Luna, junto a Susi Espín, el 27 de agosto, y la propuesta 'Mitos y Estrellas', que pondrá el broche final al verano el 29 de agosto.

La Concejalía de Turismo pondrá a disposición gafas homologadas El Ayuntamiento de Caravaca pondrá a disposición gafas homologadas, que estarán en la Oficina Municipal de Turismo a partir del 3 de agosto, y recomienda planificar con antelación los desplazamientos, llevar agua y protección solar, así como respetar el entorno natural durante la celebración de este acontecimiento astronómico. Toda la información sobre la programación, horarios y reservas puede consultarse en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Astroversia y Murcia Turística.

Programación especial '3CLIPSE 2026'

Concurso de dibujo 'Entre Luces y Sombras'

Del 10 de julio al 10 de agosto .

. Exposición itinerante '3CLIPSE'

Del 15 de julio al 15 de agosto .

. Planetario '3CLIPSE'

22 de julio , de 11:00 a 22:00 horas .

, de . Ermita de San Sebastián.

Charla divulgativa y observación solar

29 de julio , 11:00 horas .

, . Casa de la Cultura "Emilio Sáez".

Planetario '3CLIPSE'

5 de agosto , de 11:00 a 22:00 horas .

, de . Ermita de San Sebastián.

Eclipse Solar

12 de agosto , 18:00 horas .

, . Cristo de Archivel.

Experiencias bajo el eclipse

12 de agosto , 18:00 horas .

, . Finca Las Oicas.

Ruta en bici bajo el eclipse

12 de agosto, 18:00 horas.

Programación 'Te acercamos las Perseidas'