El España-Bélgica reprograma el cine de verano de Molina: consulta las nuevas fechas de las proyecciones

La llegada de España a Cuartos de final del Mundial ha llevado a reprogramar el cine de verano en Molina de Segura. La Concejalía de Culturadel Ayuntamiento de Molina de Segura ha decido el aplazamiento de la primera proyección del programa Un Verano de Cine, prevista para el viernes 10 de julio.

Con el cambio, la película Robot Salvaje será proyectada el viernes 31 de julio, con motivo de la celebración del partido de cuartos de final del Mundial 2026 de fútbol, que enfrenta a España y Bélgica, y que será retransmitido en directo en una pantalla gigante en Plaza de España.

Aplazamiento sesión 10 de julio al 31 de julio / A.M.

Tras este cambio, las ocho proyecciones gratuitas previstas, dirigidas a públicos de todas las edades, tendrán lugar, con carácter general, en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil, situado en el Parque de la Compañía, y comenzarán a las 22.00 horas, según el nuevo calendario:

Viernes Familiares

Viernes 24 de julio: Cómo entrenar a tu dragón.

Viernes 31 de julio: Robot Salvaje.

Viernes 7 de agosto: Lilo & Stitch (2025).

Viernes 21 de agosto : Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

Martes Temáticos

Martes 14 de julio: Tiburón.

Martes 28 de julio: Los Goonies.

Martes 11 de agosto: La Princesa Prometida.

Martes 25 de agosto (AUTOCINE): Regreso al futuro (en aparcamiento disuasorio Cañada de las Eras).

Todas las sesiones serán gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo.