El eclipse no podrá verse desde Sierra Espuña: cerrarán los accesos el próximo 12 de agosto

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto no podrá verse desde Sierra Espuña. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha informado de que los accesos rodados a la sierra y a otras zonas de monte permanecerán cerrados ese día, una medida establecida por la Dirección General del Medio Natural para minimizar el riesgo de incendios. Además, desaconseja seguir el fenómeno desde este enclave porque la alineación del relieve montañoso ocultará parcialmente el horizonte oeste, lo que limitará la visibilidad durante la fase de totalidad.

Como alternativa, el Consistorio habilitará un punto oficial de observación en los alrededores de Condado de Alhama. Según ha explicado, este emplazamiento ha sido elegido por contar con un horizonte oeste amplio y despejado, una condición imprescindible para observar el eclipse de manera íntegra, además de reunir las condiciones adecuadas para organizar el dispositivo de seguridad y atención al público. En este espacio se instalarán las medidas de seguridad y los servicios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

Estas actuaciones forman parte del dispositivo especial coordinado por el Ayuntamiento con motivo del eclipse, cuyas medidas fueron abordadas en la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes, 6 de julio, en el Consistorio. En ese encuentro se planificaron las actuaciones preventivas y de coordinación que se propondrán para garantizar el desarrollo de la jornada, entre ellas la activación del Plan de Emergencia Municipal en fase de preemergencia y el refuerzo del operativo previsto para ese día.

Junta Local de Seguridad en Alhama / A.A.

Durante la sesión, los asistentes analizaron las medidas de prevención, coordinación y seguridad previstas para una jornada en la que se espera una importante afluencia de personas con motivo del eclipse.

Entre los acuerdos elevados por la Junta Local de Seguridad figura la propuesta de activar el Plan de Emergencia Municipal de Alhama de Murcia en fase de preemergencia para el 12 de agosto, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

El operativo incluirá dos patrullas móviles de vigilancia. Una de ellas actuará en el entorno de la sierra, centrada en la prevención de incendios forestales y el control de accesos.

La reunión estuvo presidida por la alcaldesa, Rosa Sánchez, junto a María Luisa Barreda, coordinadora de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno; la concejala de Seguridad Ciudadana, Leticia Pareja; el concejal de Emergencias y Protección Civil, Antonio García; el teniente comandante del Puesto de la Guardia Civil de Alhama, José Ángel Pastor; el jefe del Equipo VioGén de la Guardia Civil de Lorca, Fernando Salvador; el subinspector jefe de la Policía Local, Damián Inglés; el técnico de Emergencias de Protección Civil, Pedro Sánchez; y el secretario de Alcaldía, Francisco Mula.

En la misma Junta Local de Seguridad también se respaldó la agenda de modificación del procedimiento operativo de coordinación y colaboración entre la Comandancia de la Guardia Civil de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en el marco del convenio del sistema VioGén. Este documento permitirá mantener la coordinación entre ambas administraciones para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección de las víctimas de violencia de género.