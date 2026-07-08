La Comunidad culmina la modernización de la base caravaqueña de La Alberquilla para agilizar la respuesta ante incendios forestales

La base caravaqueña para la prevención y extinción de incendios forestales de La Alberquilla estrena unas instalaciones completamente renovadas tras las obras ejecutadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que han supuesto una inversión de más de 900.000 euros, financiada íntegramente con fondos europeos NextGeneration EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actuación, financiada con cerca de 900.000 euros de fondos Next Generation, incrementa la capacidad operativa, la seguridad y la autonomía energética de una infraestructura estratégica del Plan Infomur

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al alcalde de Caravaca, José Francisco García visitaban las instalaciones, una vez finalizadas y recepcionadas las obras. La base comienza a operar en su nueva configuración con la ocupación de la tripulación del helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que presta apoyo al dispositivo autonómico durante la campaña de alto riesgo de incendios forestales.

Juan María Vázquez destacó que “seguimos reforzando las infraestructuras que sustentan el operativo de prevención y extinción de incendios forestales para que nuestros profesionales dispongan de los mejores medios posibles y puedan actuar con la máxima eficacia ante cualquier emergencia”. Añadió que “esta actuación demuestra el compromiso del Gobierno regional con la protección de nuestro patrimonio natural mediante inversiones que mejoran tanto la seguridad de los equipos como la capacidad de respuesta del Plan Infomur”.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que esta actuación representa "una inversión muy importante en una zona de alto valor ambiental, que es estratégica no solo para la Comarca del Noroeste, sino también para el conjunto de la Región de Murcia y las provincias limítrofes". José Francisco García ha puesto en valor "la colaboración entre todas administraciones como elemento clave para hacer posibles actuaciones como esta".

El regidor ha recordado que “estamos periodo de mayor riesgo de incendios”, apelando a la responsabilidad ciudadana. "En estas fechas el peligro de incendios es extremo. Por ello pedimos la máxima prudencia a la población, evitando cualquier acción o actividad que pueda entrañar un riesgo para nuestros montes", ha manifestado.

Base de defensa forestal

La Base de La Alberquilla, en funcionamiento desde 1996, ocupa una superficie aproximada de 1,2 hectáreas en el monte público autonómico ‘La Alberquilla’. Está integrada por un edificio destinado al personal adscrito a la prevención y lucha contra incendios forestales y una helisuperficie que constituye uno de los puntos estratégicos de apoyo a los medios aéreos que intervienen en la extinción de incendios en la Región.

'La Alberquilla' se encuentra dentro de la Zona de Especial Conservación Sierra del Gavilán y desde ella opera el helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que presta apoyo al Plan Informur en época de riesgo alto

Situada a unos 700 metros de altitud, dentro de la Zona de Especial Conservación Sierra del Gavilán, la base desempeña un papel esencial por su ubicación y por las capacidades operativas que ofrece para atender emergencias en amplias zonas del noroeste regional y prestar apoyo cuando es necesario a otras comunidades.

Instalaciones modernizadas y mayor capacidad operativa

Visita a las reformadas instalaciones de la base de la Alberquilla de Caravaca / Enrique Soler

Las obras han permitido modernizar por completo las instalaciones. Entre las principales actuaciones destacan la mejora de los accesos, la ampliación y adecuación de la plataforma de la helisuperficie, la renovación del sistema de protección contra incendios de la propia base, la mejora de las canalizaciones de aguas pluviales y del saneamiento, así como la instalación de nueva iluminación y mobiliario.

Asimismo, se ha llevado a cabo una rehabilitación integral del edificio principal, con una redistribución funcional de los espacios interiores y la renovación de las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización y telecomunicaciones, adaptándolas a las necesidades del operativo que durante cinco meses desarrolla su actividad desde estas dependencias.

El proyecto también incorpora una ampliación del sistema de generación de energía solar fotovoltaica, incrementando la autonomía energética de la base y reduciendo el consumo de combustible asociado a los sistemas auxiliares, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética del Gobierno regional. La actuación supone una inversión cercana a los 900.000 euros, financiada íntegramente por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU).

Las instalaciones están preparadas para albergar hasta tres medios aéreos en caso de emergencias de especial magnitud

Las instalaciones están preparadas para albergar hasta tres medios aéreos en caso de emergencias de especial magnitud. Durante la presente campaña de alto riesgo operará desde esta base un helicóptero medio bombardero Bell 412 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con capacidad para lanzar 1.200 litros de agua en cada descarga, reforzando así el dispositivo regional de prevención y extinción de incendios forestales.