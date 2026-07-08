Protesta
Cacerolada al alcalde de Cieza, que abandonó el pleno del Ayuntamiento escoltado por la Policía Local
La Plataforma Amigos y Vecinos del Casco Antiguo y Reto Cieza la convocaron, coincidiendo con la celebración del Pleno municipal, para reivindicar más zonas de aparcamientos, seguridad y limpieza en las calles
Tomás Rubio, alcalde de Cieza del PP, recibió, este martes, en la puerta del Ayuntamiento, durante la celebración del Pleno municipal, una cacerolada por parte de centenares de vecinos y vecinas que, de forma pacífica, expresaron su malestar con la gestión municipal al respecto del casco antiguo de la localidad.
La misma fue convocada por la Plataforma Amigos y Vecinos del Casco Antiguo y Reto Cieza ante “las múltiples deficiencias que padecemos por parte de los servicios municipales”. Asimismo, los manifestantes afirman que les une la defensa del casco antiguo de la localidad, pero, también, “el futuro de toda Cieza”.
Los convocantes reivindicaron al Gobierno local su descontento en base a que “se hayan suprimido zonas de aparcamientos y a que existe una latente falta de seguridad, de limpieza y de recogida de basuras”.
Los manifestantes no cesaron en su empeño, durante casi dos horas de cacerolada, de hablar con el regente. Al finalizar el Pleno municipal, Rubio avisó a los agentes locales para que accediera a su despacho un representante de los convocantes de la cacerolada, pero cuando accedieron tres de ellos se negó a recibirles.
Finalmente, abandonó la casa consistorial, entre los abucheos de los congregados, escoltado por la Policía Local hasta su vehículo. Posteriormente, Rubio se fue en su coche escoltado por dos patrullas de los agentes municipales. Asimismo, fueron abucheados, aunque en menor medida, los concejales de PSOE y Vox.
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia
- Consulta las notas de corte de todos los grados de la UMU para el curso 2026/27
- Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Protesta de opositores ante Educación: “Me he dejado la piel durante dos años para jugármela a la tómbola”
- Muere un hombre al chocar dos coches de frente cuando uno de ellos trató de adelantar a un tractor en la carretera en Torre Pacheco
- Operación Vox Bis: Antelo prepara un nuevo partido de la mano de Espinosa de los Monteros
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba