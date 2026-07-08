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Cacerolada al alcalde de Cieza, que abandonó el pleno del Ayuntamiento escoltado por la Policía Local

La Plataforma Amigos y Vecinos del Casco Antiguo y Reto Cieza la convocaron, coincidiendo con la celebración del Pleno municipal, para reivindicar más zonas de aparcamientos, seguridad y limpieza en las calles

Manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Cieza, este martes

Manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Cieza, este martes / Javier Gómez Bueno

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Javier Gómez Bueno

Javier Gómez Bueno

Tomás Rubio, alcalde de Cieza del PP, recibió, este martes, en la puerta del Ayuntamiento, durante la celebración del Pleno municipal, una cacerolada por parte de centenares de vecinos y vecinas que, de forma pacífica, expresaron su malestar con la gestión municipal al respecto del casco antiguo de la localidad.

La misma fue convocada por la Plataforma Amigos y Vecinos del Casco Antiguo y Reto Cieza ante “las múltiples deficiencias que padecemos por parte de los servicios municipales”. Asimismo, los manifestantes afirman que les une la defensa del casco antiguo de la localidad, pero, también, “el futuro de toda Cieza”.

Los convocantes reivindicaron al Gobierno local su descontento en base a que “se hayan suprimido zonas de aparcamientos y a que existe una latente falta de seguridad, de limpieza y de recogida de basuras”.

Manifestación frente al ayuntamiento de Cieza, este lunes

Manifestación frente al ayuntamiento de Cieza, este lunes / Javier Gómez Bueno

Los manifestantes no cesaron en su empeño, durante casi dos horas de cacerolada, de hablar con el regente. Al finalizar el Pleno municipal, Rubio avisó a los agentes locales para que accediera a su despacho un representante de los convocantes de la cacerolada, pero cuando accedieron tres de ellos se negó a recibirles.

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Finalmente, abandonó la casa consistorial, entre los abucheos de los congregados, escoltado por la Policía Local hasta su vehículo. Posteriormente, Rubio se fue en su coche escoltado por dos patrullas de los agentes municipales. Asimismo, fueron abucheados, aunque en menor medida, los concejales de PSOE y Vox.

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