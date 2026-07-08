Águilas reivindica el poder de la palabra frente al odio con una programación del Orgullo que se extenderá durante dos meses

Águilas volverá a convertirse este verano en uno de los principales referentes de la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en la Región de Murcia con una programación que, bajo el lema "Orgullo con Lengua. Palabras frente al odio", dio comienzo el pasado 27 de junio y se extenderá hasta el 22 de agosto y combinará actividades reivindicativas, culturales, familiares y festivas.

La programación fue presentada por el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado; la concejala de Igualdad, Elena Casado; la presidenta de la Asociación Águilas Diversa, Julia Parra; y la coorganizadora del Pride Águilas, Jessy, quienes coincidieron en destacar el crecimiento que ha experimentado este proyecto desde su nacimiento en 2019.

"El Pride comenzó en el año 2019 con muchísima ilusión y muy pocos recursos, pero gracias al apoyo de la sociedad aguileña ha ido creciendo año tras año", señaló el alcalde, quien recordó que de aquella primera edición nació también la Asociación Águilas Diversa.

El alcalde puso también en valor el papel pionero de Águilas en esta materia: "El Ayuntamiento de Águilas fue pionero en la Región de Murcia y vamos a seguir defendiendo unos derechos que, por desgracia, estamos viendo cómo en otros municipios se están poniendo en cuestión".

Dos meses de actividades para sensibilizar, reivindicar y visibilizar

La presidenta de la Asociación Águilas Diversa, Julia Parra, explicó que la programación arrancó el pasado día 27 con un taller sobre familias diversas en la Casa de la Cultura y continuó con la lectura del manifiesto institucional el 28 de junio frente al Ayuntamiento, acompañada este año de un flashmob.

Entre las novedades destaca la creación del primer rincón de temática LGTBIQ+ en la Biblioteca Municipal, una mesa redonda sobre la realidad trans en colaboración con la Universidad de Murcia, la proyección del documental Un hogar sin armarios, una exposición de arte LGTBIQ+ y la primera Carrera de Tacones, que se celebrará el 21 de agosto.

"A todas estas actividades estáis todos invitados porque tienen un objetivo muy claro: luchar contra los discursos y los delitos de odio", señaló Parra.

Un Pride con el cartel más ambicioso hasta la fecha

La sexta edición del Pride Águilas volverá a convertir el municipio en un gran escenario de celebración e inclusión durante el fin de semana del 20 al 22 de agosto. La coorganizadora del evento, Jessy, aseguró que esta edición contará con el cartel artístico "más potente" de todas las celebradas hasta la fecha. "Creo que este año nos hemos salido de cartel. No nos cabe más gente y estoy convencida de que lo vamos a disfrutar muchísimo", afirmó.

La artista malagueña María Peláe será la pregonera. / L. O.

Entre los artistas confirmados figuran Natalia, Yurena, Ricky Merino, Keunam, Velvet Riot, Las Jessis, el DJ internacional Suri y numerosas actuaciones drag, además del gran concierto gratuito que ofrecerá María Peláe el viernes 21 de agosto en la plaza Antonio Cortijos.

El sábado 22 arrancará la programación con el pregón de María Peláe y continuará con actuaciones musicales, el tradicional desfile de carrozas y una gran fiesta en la explanada del Auditorio que se prolongará hasta las seis de la madrugada.

Nuevas actividades para ampliar el Pride

La concejala de Igualdad, Elena Casado, destacó que el Ayuntamiento ha querido reforzar este año la programación con nuevas propuestas que amplían el Pride más allá de la jornada principal. "Somos ejemplo de Ayuntamiento y de institución en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, y eso es gracias también al enorme trabajo que realiza la Asociación Águilas Diversa durante todo el año", señaló.

Entre las novedades destacó la celebración, el 20 de agosto, del espectáculo ‘Divas y Reinas’, un gran show drag que reunirá a más de diez artistas, entre ellas la popular Laca Udilla, participante de Drag Race España.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Águilas reafirma su compromiso con la igualdad, la diversidad y la libertad, consolidando un evento que se ha convertido en una referencia regional tanto por su carácter reivindicativo como por la calidad y dimensión de su oferta cultural y festiva.