Seguridad
Los vecinos de Santomera podrán avisar a la Policía Local si dejan su casa vacía este verano
Los agentes planificarán servicios de vigilancia preventiva en las viviendas que sus propietarios comuniquen que estarán desocupadas
El Ayuntamiento de Santomera, junto a la Policía Local, ha puesto en marcha un año más el Plan Municipal de Protección de Viviendas, una iniciativa destinada a reforzar la seguridad de los hogares que permanecerán desocupados durante las vacaciones de verano.
A través de este plan, las familias que vayan a ausentarse de sus hogares pueden comunicar previamente su ausencia a la Policía Local. De esta forma, los agentes disponen de información sobre qué viviendas permanecerán desocupadas y pueden planificar mejor los servicios de vigilancia preventiva, reforzando así la protección de estos inmuebles, han informado desde el Consistorio.
La concejala de Seguridad Ciudadana, María José Gil, ha explicado que "la prevención es una de las mejores herramientas para garantizar la seguridad. Con este plan reforzamos el trabajo de nuestra Policía Local y ofrecemos a quienes se marchan de vacaciones un recurso más para proteger sus hogares con total tranquilidad".
Para adherirse al plan, las personas interesadas únicamente deben cumplimentar el formulario de solicitud, disponible en la página web del Ayuntamiento, y entregarlo en las dependencias de la Policía Local de Santomera. El documento también puede obtenerse y rellenarse directamente en las oficinas policiales.
Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía un folleto informativo con todos los detalles del programa y una serie de recomendaciones para disfrutar de unas vacaciones más seguras y reforzar la protección de las viviendas durante las ausencias.
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