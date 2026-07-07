Torre Pacheco consagra el melón como emblema agrícola, gastronómico y turístico del Campo de Cartagena

Torre Pacheco volvió a situar al melón en el centro de su identidad colectiva con la celebración de la III Semana Internacional del Melón, un evento que, del 30 de junio al 4 de julio, reunió agricultura, gastronomía, turismo, cultura y promoción territorial en torno al producto más emblemático del municipio. La SIM 2026 concluyó consolidada como un escaparate del Campo de Cartagena, no solo por su capacidad para atraer al público general, sino también por haber reunido a productores, empresas, investigadores e instituciones en un mismo relato: el de un cultivo ligado al territorio, al agua, a la innovación y al trabajo diario de los agricultores.

Antes de que Torre Pacheco arrancara oficialmente la Semana, la SIM salió a la calle con su vertiente más promocional. La Caravana ‘La Sonrisa del Melón’ inició su recorrido para anunciar el evento y llevar el producto a distintos puntos de la Región y del litoral del Mar Menor. Con radio en directo, entrevistas, actuaciones musicales y degustaciones de melón, la iniciativa buscó acercar el sabor de Torre Pacheco a residentes y visitantes en plena temporada estival. La caravana incluyó paradas en Cartagena, Los Alcázares, Lo Pagán, Santiago de la Ribera y el mercado semanal de Torre Pacheco, convirtiéndose en una antesala itinerante de la celebración.

La III Semana Internacional del Melón arrancó con una programación pensada para todos los públicos y con la Plaza Alcalde Pedro Jiménez como escenario principal de los grandes actos. La agenda cultural abrió el martes 30 de junio con el espectáculo Imperio K-Pop Tribute Show, mientras la Plaza Vicente Antón concentró la oferta nocturna de Food Trucks, tapeo y sesiones de DJ. A la vez, los más pequeños contaron con el taller infantil Mini Gourmet en la Plaza del Ayuntamiento, reforzando el carácter familiar de una semana que pretendía extender el ambiente festivo por distintos espacios del casco urbano.

El miércoles 1 de julio la promoción se trasladó a la playa del Espejo de Los Alcázares, donde la Caravana de la SIM vivió una de sus jornadas más visibles. Cientos de bañistas se acercaron al stand para probar melón y helado, recoger información sobre el programa y participar de una acción que convirtió el litoral en escaparate del producto pachequero. Desde la mañana, familias, grupos de amigos y turistas formaron una cola constante para degustar la fruta más veraniega y conocer una agenda que incluía desde jornadas profesionales hasta showcookings y conciertos. El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, acompañó al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, junto a miembros de ambas corporaciones municipales, en una jornada que sirvió para reforzar la dimensión comarcal de la cita.

La Caravana ‘La Sonrisa del Melón’ llevó el producto a distintos puntos de la Región y del litoral del Mar Menor. / Ayto. Torre Pacheco

El pregón de Ruth Lorenzo

Esa misma noche llegó uno de los momentos centrales de la Semana: la gala inaugural y el pregón oficial. La cantante y presentadora murciana Ruth Lorenzo fue la encargada de pronunciar el pregón de la III Semana Internacional del Melón en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, ante la consejera de Turismo y Cultura, Carmen María Conesa; el alcalde de Torre Pacheco; y numerosos vecinos. La gala, presentada por la periodista Nazaret Navarro, marcó el arranque oficial de la edición y tuvo un tono especialmente emotivo. Lorenzo abrió su intervención con una confesión que provocó la complicidad del público: "Estoy más nerviosa que cuando canté en Eurovisión”.

La artista rememoró los cinco años que vivió en la comarca, cuando trabajaba como cantante en locales de Torre Pacheco mientras soñaba con actuar en grandes escenarios. En su discurso vinculó sus recuerdos personales con el mundo agrícola y relató cómo aprendió de sus vecinos agricultores a elegir un buen melón, apretándolo por los lados y comprobando que su olor anunciara ya el dulzor. También evocó su etapa en Inglaterra y el vínculo emocional que sentía al encontrar melones con denominación de origen de Torre Pacheco en supermercados británicos. "Este fruto fue mi hilo invisible con Torre Pacheco", afirmó en un pregón que comparó el oficio del agricultor con el del artista, unidos por la fe en un trabajo silencioso que termina dando fruto.

La consejera de Turismo y Cultura, Carmen María Conesa; la cantante y presentadora murciana Ruth Lorenzo, encargada de pronunciar el pregón; y el alcalde de Torre Pacheco / Ayto. Torre Pacheco

El alcalde Pedro Ángel Roca aprovechó la gala para subrayar el sentido institucional de la cita y el papel del sector primario en la proyección del municipio. "Este evento se ha convertido en un escaparate extraordinario para promocionar el melón como producto emblemático del Campo de Cartagena y poner en valor el papel indispensable de los agricultores desde su cultivo hasta su exportación gracias al trasvase Tajo-Segura”. Tras el pregón, Carmen María Conesa calificó el discurso de Lorenzo como “tan de verdad” y “tan bonito”, y felicitó al municipio por consolidar un evento capaz de unir agricultura, cultura, gastronomía y turismo. La noche concluyó con la actuación de Los Parrandboleros, que puso el cierre festivo a la velada inaugural.

El sector mira al futuro

La vertiente profesional de la Semana tomó impulso con las jornadas técnicas y, especialmente, con el I Encuentro Agroprofesional del Melón, celebrado el jueves 2 de julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Organizado por Revista Campo, reunió a un centenar de agricultores, empresas, investigadores, administración y expertos para analizar los retos y oportunidades del cultivo. La inauguración contó con Pedro Ángel Roca y Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El alcalde destacó que el melón es el cultivo más emblemático del municipio y de toda la comarca, mientras Martínez puso el acento en la evolución del regadío y en la incorporación de nuevas tecnologías para producir con menos agua y menos fertilizante sin penalizar la producción.

El encuentro abordó el agua, la innovación y la digitalización como pilares estratégicos para el futuro del cultivo, con una ponencia del catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena Alejandro Pérez. Después, las mesas de debate analizaron la transformación digital del regadío, la sanidad vegetal en un escenario regulatorio cada vez más exigente, la investigación frente a plagas y enfermedades, y la relación entre alimentación saludable y consumo de fruta, con la intervención del doctor Antonio Escribano. La última mesa reunió a representantes de empresas productoras, comercializadoras y distribución para tratar la adaptación al cambio climático, los hábitos de consumo, la innovación varietal, la diferenciación del producto y la colaboración entre todos los eslabones de la cadena.

La clausura del encuentro corrió a cargo del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, que vinculó el futuro del sector con la experiencia acumulada y con la necesidad de seguridad hídrica. "Nuestras oportunidades nacen de la experiencia y el conocimiento que nos ha brindado el 'saber hacer' a lo largo de los años. Necesitamos certezas y, en nuestro caso, estas pasan por el trasvase Tajo-Segura”. El foro concluyó con el compromiso compartido de mantener espacios de diálogo entre agricultores, empresas, investigadores e instituciones, y nació con vocación de continuidad como cita de referencia para el sector agroalimentario del Campo de Cartagena.

Junto al debate técnico, la SIM desplegó una apuesta gastronómica que llevó el melón al terreno de la innovación culinaria. El Espacio Gastro de la Plaza Alcalde Pedro Jiménez acogió showcookings y ponencias con degustación de chefs como David López, Miguel Ángel López y Maurizio Sardella, con propuestas que fueron desde las diferentes texturas del melón hasta las tapas caseras y una visión vanguardista bajo el título ‘El melón 3.0’. La programación reforzó la idea presentada al inicio de la Semana: un producto tradicional puede convertirse también en materia prima de creatividad gastronómica.

Premios SIM y Melón de Oro

La noche del jueves 2 de julio tuvo además un marcado carácter de reconocimiento con la Gala de Premios de la III SIM, retransmitida en directo por 7 Televisión desde la Plaza Alcalde Pedro Jiménez. El acto contó con la presencia del alcalde, miembros de la Corporación Municipal, el consejero Joaquín Buendía, el director general del área, Manuel Martínez, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, entre otras autoridades y vecinos. Roca agradeció el apoyo recibido para promocionar la Semana y destacó unos premios planteados como homenaje al esfuerzo y la innovación.

El Premio SIM al Deporte recayó en Jimbee Cartagena; el de Investigación, en José Luis García Aróstegui; el de Comunicación, en 7 Televisión; el de Cultura, en Festivales de San Javier; y el de Solidaridad, en la Asociación Prometeo. El máximo galardón, el Melón de Oro, fue para Agroalframa S.L., empresa de Balsicas liderada por los hermanos Alfonso, Francisco y Mariano Sánchez Escudero. La gala estuvo amenizada con las actuaciones del Ballet Víctor Campos, Bandido Bosé y HEY homenaje a Julio Iglesias, todas producciones regionales.

Tradición y alta cocina

Superado el ecuador de la Semana, el viernes 3 de julio trajo consigo una programación que combinó promoción, gastronomía y cultura popular. La Caravana ‘La Sonrisa del Melón’ continuó su recorrido por el litoral con parada en Santiago de la Ribera, en el Paseo Marítimo. Vecinos, visitantes y turistas disfrutaron de una jornada marcada por el sabor del melón y el mejor ambiente veraniego. Durante la mañana se repartió melón fresco, helado de melón y balones de playa, convirtiendo el arenal en un animado punto de encuentro para familias y bañistas.

Durante esta visita a San Javier el alcalde, Pedro Ángel Roca, estuvo acompañado por el concejal Ramón Otón y la edil Ana Belén Martínez, el primer edil agradeció el gran recibimiento por parte del municipio ribereño con la participación en este encuentro del edil de Agricultura, Sergio Martínez acompañado de las concejales Estíbaliz Masegosa e Isabel Madrid. Roca volvió a destacar el objetivo que persigue este evento, que no es otro que vender las excelencias de la agricultura y trasladar sus bondades a todos los ciudadanos.Por su parte Sergio Martínez destacó la importancia de esta iniciativa para promocionar uno de los productos más emblemáticos del municipio y reforzar la colaboración entre localidades del litoral.

La Caravana de la SIM reparte melones en Santiago de La Ribera. / Ayto. Torre Pacheco

La apuesta gastronómica tuvo ese viernes uno de sus momentos más destacados con la participación de Juan Guillamón, del restaurante Almo, reconocido con una Estrella Michelin. Su demostración, programada en el Espacio Gastro de la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, llevó por título ‘Alta cocina de verano’ y reforzó la dimensión culinaria de una Semana que había querido mostrar el melón no solo como producto agrícola, sino también como ingrediente con recorrido en propuestas de cocina contemporánea.

La noche del viernes quedó reservada a la tradición y al folclore. La Plaza Alcalde Pedro Jiménez acogió una velada con los Coros y Danzas de Torrox de Lidia y Lucía, procedentes de Málaga; la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas, de Albacete; los grupos locales Virgen del Rosario de Torre Pacheco; y la exhibición de Ultimate Dance. La programación permitió abrir el foco más allá del producto y situar la Semana también como un espacio de convivencia cultural, con presencia de agrupaciones invitadas y representación local.

Clausura

El sábado 4 de julio concentró el cierre de la III Semana Internacional del Melón con una jornada de carácter final que mantuvo la actividad desde la mañana hasta la noche. La Caravana de la SIM concluyó su recorrido en el mercado semanal de Torre Pacheco, después de haber pasado durante los días anteriores por distintos puntos del Mar Menor. Ese cierre en el propio municipio devolvió la campaña promocional al lugar de origen del evento, con el melón como reclamo directo ante vecinos y visitantes.

La última jornada mantuvo también el tono familiar y gastronómico que había atravesado toda la programación. El taller infantil Mini Gourmet continuó ofreciendo un espacio para los más pequeños en la Plaza del Ayuntamiento, mientras la Plaza Vicente Antón siguió funcionando como punto de encuentro con Food Trucks, tapeo y DJ Sessions. En el Espacio Gastro, el protagonismo correspondió a Juan Monteagudo, del restaurante Ababol de Albacete, reconocido con una Estrella Michelin, que presentó la propuesta “El melón, la Mancha y el verano”, una demostración concebida para fusionar raíces, producto e innovación en torno a la fruta protagonista de la Semana.

La clausura llegó por la noche en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez con la Gala de Clausura, protagonizada por el concierto del grupo andaluz Raya Real. La actuación puso el broche final a cinco días en los que Torre Pacheco enlazó actos institucionales, promoción turística, encuentros profesionales, cocina en directo, reconocimientos públicos y programación cultural. El cierre musical completó una edición que había reforzado la vocación de la SIM como celebración abierta, pero también como herramienta de proyección para el municipio y para el conjunto del Campo de Cartagena.

El balance final dejó una III Semana Internacional del Melón articulada en torno a tres ejes que atravesaron todas las notas oficiales: la defensa del cultivo como emblema del Campo de Cartagena, la proyección turística del municipio y la apertura de nuevos espacios de colaboración profesional. Desde la presentación institucional hasta la clausura, pasando por la caravana en las playas, el pregón, los encuentros técnicos, los showcookings, los premios, la noche folclórica del viernes y la despedida musical del sábado, Torre Pacheco volvió a utilizar el melón como lenguaje común para hablar de agricultura, identidad, gastronomía y territorio. La SIM 2026 cerró así su tercera edición con la vocación de seguir creciendo como cita regional y como escaparate de un producto que forma parte esencial de la economía y la memoria de la comarca.