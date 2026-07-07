Los lorquinos podrán ver el España - Bélgica en una pantalla gigante que habrá en la plaza Calderón de la Barca

Los lorquinos podrán disfrutar del partido entre la selección española y Bélgica en una pantalla gigante que instalará el Ayuntamiento de Lorca en la plaza de Calderón de la Barca. Esto es, frente al Teatro Guerra.

España se impuso en los noventa minutos a la selección de Portugal en un duelo que no apto para cardíacos que se decidió con un gol de Mikel Merino en los últimos minutos y, por tanto, seguirá su aventura en el mundial.

El siguiente rival a batir será la selección belga que viene de derrotar con claridad -resultado de cuatro goles a uno- a Estados Unidos, la última selección anfitriona que quedaba en el certamen. Concretamente, 'la roja' se medirá con el equipo del centro de Europa el próximo viernes a las nueve de la noche.

El fútbol debe ser sobre todo una fiesta, una forma de compartir con seres queridos y pasar un buen rato; por tanto, muchos buscan aprovechar la excusa del mundial para ir a 'dar una vuelta'. No obstante, hay que planificar con tiempo porque la demanda es elevada y se incrementará si la selección dirigida por Luis de la Fuente se sigue acercando a la final.

Cartel con el que el Ayuntamiento de Lorca anuncia la pantalla gigante para ver a España en el mundial de fútbol. / Ayto. de Lorca

Por todas estas razones el Ejecutivo municipal de Lorca ha considerado necesaria la instalación de esta pantalla. De cara a mejorar el espectáculo, indican que antes del partido un DJ pondrá música para animar el encuentro.

Asimismo, se pondrán pancartas, pintacaras y aplaudidores a disposición de los aficionados. La distribución de todo este material será gratuita, según indicaron a través de una nota de prensa.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, incitó a todos los lorquinos a asistir al partido y a convertir a la plaza en un "punto de encuentro para apoyar al combinado nacional". Añade que "queremos que todos los lorquinos disfruten del partido en compañía de familia y amigos". Comenta que quieren demostrar que "Lorca está con España en este momento tan importante del mundial".

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Por otra parte, quiso rememorar el éxito que ya tuvo esta iniciativa durante la Eurocopa: "ya lo hicimos con la semifinal y la final de la Eurocopa 2024 y le dimos suerte a España". El alcalde cifra en un millar el número de personas que acudieron a la plaza para ver aquellos dos partidos hace dos años. Gil Jódar quiere repetir el "magnífico ambiente que se creó con la Eurocopa".