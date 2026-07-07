Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuavas plazas de juecesFase oral oposiciones MurciaOso CaravacaRyanair CorveraVivienda MurciaCine Verano Murcia
instagramlinkedin

Ocio

Los lorquinos podrán ver el España - Bélgica en una pantalla gigante que habrá en la plaza Calderón de la Barca

Antes del partido un DJ pondrá música para animar el encuentro

Lamine Yamal, futbolista de la selección española

Lamine Yamal, futbolista de la selección española / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

Los lorquinos podrán disfrutar del partido entre la selección española y Bélgica en una pantalla gigante que instalará el Ayuntamiento de Lorca en la plaza de Calderón de la Barca. Esto es, frente al Teatro Guerra.

España se impuso en los noventa minutos a la selección de Portugal en un duelo que no apto para cardíacos que se decidió con un gol de Mikel Merino en los últimos minutos y, por tanto, seguirá su aventura en el mundial.

El siguiente rival a batir será la selección belga que viene de derrotar con claridad -resultado de cuatro goles a uno- a Estados Unidos, la última selección anfitriona que quedaba en el certamen. Concretamente, 'la roja' se medirá con el equipo del centro de Europa el próximo viernes a las nueve de la noche.

El fútbol debe ser sobre todo una fiesta, una forma de compartir con seres queridos y pasar un buen rato; por tanto, muchos buscan aprovechar la excusa del mundial para ir a 'dar una vuelta'. No obstante, hay que planificar con tiempo porque la demanda es elevada y se incrementará si la selección dirigida por Luis de la Fuente se sigue acercando a la final.

Cartel con el que el Ayuntamiento de Lorca anuncia la pantalla gigante para ver a España en el mundial de fútbol.

Cartel con el que el Ayuntamiento de Lorca anuncia la pantalla gigante para ver a España en el mundial de fútbol. / Ayto. de Lorca

Por todas estas razones el Ejecutivo municipal de Lorca ha considerado necesaria la instalación de esta pantalla. De cara a mejorar el espectáculo, indican que antes del partido un DJ pondrá música para animar el encuentro.

Asimismo, se pondrán pancartas, pintacaras y aplaudidores a disposición de los aficionados. La distribución de todo este material será gratuita, según indicaron a través de una nota de prensa.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, incitó a todos los lorquinos a asistir al partido y a convertir a la plaza en un "punto de encuentro para apoyar al combinado nacional". Añade que "queremos que todos los lorquinos disfruten del partido en compañía de familia y amigos". Comenta que quieren demostrar que "Lorca está con España en este momento tan importante del mundial".

Noticias relacionadas

Por otra parte, quiso rememorar el éxito que ya tuvo esta iniciativa durante la Eurocopa: "ya lo hicimos con la semifinal y la final de la Eurocopa 2024 y le dimos suerte a España". El alcalde cifra en un millar el número de personas que acudieron a la plaza para ver aquellos dos partidos hace dos años. Gil Jódar quiere repetir el "magnífico ambiente que se creó con la Eurocopa".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia
  2. Consulta las notas de corte de todos los grados de la UMU para el curso 2026/27
  3. Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
  4. Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
  5. Protesta de opositores ante Educación: “Me he dejado la piel durante dos años para jugármela a la tómbola”
  6. Muere un hombre al chocar dos coches de frente cuando uno de ellos trató de adelantar a un tractor en la carretera en Torre Pacheco
  7. Operación Vox Bis: Antelo prepara un nuevo partido de la mano de Espinosa de los Monteros
  8. Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba

Los lorquinos podrán ver el España - Bélgica en una pantalla gigante que habrá en la plaza Calderón de la Barca

Los lorquinos podrán ver el España - Bélgica en una pantalla gigante que habrá en la plaza Calderón de la Barca

Caravaca de la Cruz acogerá la Mariápolis 2026, el encuentro estatal del Movimiento de los Focolares

Caravaca de la Cruz acogerá la Mariápolis 2026, el encuentro estatal del Movimiento de los Focolares

Cehegín conmemora el 125 aniversario de su Plaza de Toros con un amplio programa de actividades culturales, turísticas y patrimoniales

Cehegín conmemora el 125 aniversario de su Plaza de Toros con un amplio programa de actividades culturales, turísticas y patrimoniales

Detenidos tras una persecución en un área de servicio de la A-7 los integrantes de una banda criminal que robaba en Alhama

Detenidos tras una persecución en un área de servicio de la A-7 los integrantes de una banda criminal que robaba en Alhama

Hallan un maxilar de oso extinguido en la nueva campaña de excavaciones de Caravaca

Hallan un maxilar de oso extinguido en la nueva campaña de excavaciones de Caravaca

Nueva campaña de excavaciones en el Yacimiento de la Cueva Negra en Caravaca

Los vecinos de Santomera podrán avisar a la Policía Local si dejan su casa vacía este verano

Los vecinos de Santomera podrán avisar a la Policía Local si dejan su casa vacía este verano

Un municipio de la Región de Murcia, entre los 25 más baratos de España para comprar casa

Un municipio de la Región de Murcia, entre los 25 más baratos de España para comprar casa
Tracking Pixel Contents