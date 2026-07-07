Hallan un maxilar de oso extinguido en la nueva campaña de excavaciones de Caravaca

La campaña, que se desarrolla del 1 al 15 de julio, reúne a doce investigadores y especialistas bajo la dirección del profesor emérito de la Universidad de Murcia y el máximo especialista en el yacimiento, el doctor Michael-John Walker, junto al arqueólogo Mariano Vicente López Martínez y la doctora María Haber Uriarte. El equipo se completa con arqueólogos, biólogos y estudiantes universitarios que participan en la Escuela de Campo de Paleoantropología y Prehistoria del Cuaternario de la Región de Murcia.

Durante los primeros días de excavación ya se ha producido un hallazgo de especial interés: un hueso maxilar perteneciente a un oso de una especie actualmente extinguida, que contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la fauna que habitó este territorio durante el Pleistoceno Inferior.

Un equipo multidisplinar de expertos continúa la investigación las evidencias de fuego controlado por el hombre más antiguas del continente europeo

Los investigadores centran este año sus trabajos en ampliar la excavación de las zonas más profundas del interior de la cavidad, donde aparecen abundantes restos de grandes mamíferos extinguidos; continuar el estudio de los niveles donde se localizaron las evidencias del uso controlado por el hombre del fuego y seguir documentando la tecnología empleada por aquellos grupos humanos en la fabricación de herramientas de piedra.

Centro de la investigación internacional sobre la evolución humana

Nuevo hallazgo en la Cueva Negra / Mariano López

La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar, en la pedanía caravaqueña de La Encarnación, vuelve a situarse este verano en el centro de la investigación internacional sobre la evolución humana con el inicio de una nueva campaña de excavaciones arqueológicas y paleontológicas. Tras dos años de paréntesis, un equipo multidisciplinar de especialistas ha retomado los trabajos de campo en este excepcional yacimiento paleolítico de entre 900.000 y 800.000 años de antigüedad, considerado uno de los enclaves científicos destacados para el estudio de los primeros pobladores del continente.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha visitado hoy el yacimiento junto al equipo investigador, donde ha anunciado la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Murciana para el Estudio de la Paleoantropología y el Cuaternario (Mupantquat), gracias al cual el Consistorio financia cada campaña con una aportación de 10.000 euros y pone a disposición de los investigadores el albergue de La Almudema durante el desarrollo de los trabajos.

José Francisco García ha destacado que "para el Ayuntamiento es una prioridad seguir apoyando un proyecto científico de primer nivel que sitúa el nombre de Caravaca en el mapa internacional de la investigación sobre la evolución humana. La Cueva Negra constituye un patrimonio único, con un enorme valor científico e histórico, que debemos preservar, investigar y divulgar para que sea cada vez más conocido la comunidad científica y por la sociedad en general".

El regidor ha señalado igualmente que "la colaboración entre las administraciones y la comunidad científica resulta esencial para garantizar la continuidad de unas investigaciones que llevan más de tres décadas aportando conocimientos fundamentales sobre nuestros orígenes”.

Las excavaciones en la Cueva Negra comenzaron a principios de la década de los noventa y, desde entonces, el enclave se ha consolidado como uno de los yacimientos más importantes del Paleolítico europeo. Su extraordinaria secuencia arqueológica, coetánea de la Gran Dolina de Atapuerca, ha convertido este espacio en un lugar de referencia mundial para el estudio de la evolución humana y del poblamiento del continente europeo.

Un registro arqueológico excepcional

La Cueva Negra conserva una de las secuencias arqueológicas más completas del Paleolítico Inferior europeo. A lo largo de más de tres décadas de investigaciones se ha recuperado una abundante y excepcionalmente bien conservada industria lítica, junto a miles de restos óseos de mamíferos, reptiles, anfibios y aves, que permiten reconstruir con enorme precisión el paisaje y las condiciones ambientales del sureste peninsular hace cerca de un millón de años.

Los descubrimientos más relevantes realizados hasta la fecha destacan las evidencias de una hoguera utilizada por grupos humanos para cocinar alimentos, consideradas entre las manifestaciones más antiguas del uso controlado del fuego documentadas fuera de África, así como un hacha de mano que se sitúa entre las más antiguas conocidas en Europa.

Los restos hallados en las distintas campañas ofrecen una importante visión sobre la variada fauna y la destreza manual, la aptitud técnica y versatilidad cognitiva de los habitantes del yacimiento hace casi un millón de años

El profesor Michael-John Walker ha explicado que "muy pocos lugares en el mundo ofrecen un registro tan completo y tan bien conservado como el de la Cueva Negra. Cada campaña aporta nuevos datos que nos ayudan a comprender cómo vivían estos grupos humanos, cómo aprovechaban los recursos de su entorno y cuál fue el proceso de expansión de las primeras poblaciones humanas por Europa".

Este domingo, 12 de julio, a las 10.30 horas, se celebra una jornada de puertas abiertas para acercar a la ciudadanía el trabajo científico que se desarrolla en el yacimiento

Walker, que estudia este yacimiento desde principios de la década de los noventa, ha añadido que "la extraordinaria conservación de los restos arqueológicos y paleontológicos convierte a la Cueva Negra en un laboratorio natural único para conocer la evolución humana”. Después de más de treinta años de investigación, sigue ofreciéndonos respuestas, pero también nuevas preguntas que solo podremos resolver continuando las excavaciones", ha asegurado.