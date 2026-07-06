Un lorquino se sitúa entre las 100 personalidades LGTBIQ+ más influyentes de España

El lorquino Enzo Martínez Díaz, fundador y CEO de EBRA STUDIO, ha sido reconocido por el periódico El Español como una de las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de España, gracias a una trayectoria de más de quince años en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas.

Nacido en Lorca en 1988, el joven se ha consolidado como uno de los profesionales más reconocidos del panorama español de la comunicación de marcas de moda y lujo. Su inclusión en esta prestigiosa lista supone un reconocimiento a su carrera.

Con más de quince años de experiencia en la industria, ha desarrollado proyectos para algunas de las compañías más importantes del sector, entre ellas Grupo Inditex, Mango y Grupo Levi Strauss.

En 2023 fundó EBRA STUDIO, una agencia de comunicación especializada en el posicionamiento premium de marcas, con un enfoque basado en la creación de experiencias, la construcción de reputación y las relaciones estratégicas. En apenas tres años, la firma se ha convertido en una de las agencias de referencia para compañías como Grupo Calzedonia, Redondo Brand y PDPAOLA.

A lo largo de su trayectoria ha diseñado estrategias de comunicación que han contribuido al crecimiento y consolidación de algunas de las marcas más relevantes de la moda española. Su trabajo le ha permitido construir una amplia red profesional en la que figuran personalidades como Naty Abascal, las actrices Hiba Abouk y María Valverde, creadoras de contenido María Fernández-Rubíes y Violeta Mangriñan o modelo Ariadne Artiles o Nieves Álvarez, entre otros nombres destacados.

Enzo - EBRA STUDIO / L.O.

Actualmente, dirige desde Madrid uno de los showrooms más exclusivos del barrio de Salesas, convertido en un punto de encuentro para marcas, prensa, estilistas y creadores de contenido.

Según Enzo Martínez, este reconocimiento tiene también un componente personal: "Nunca imaginé que ocuparía un lugar en una lista como esta. Si esto significa que alguien, en algún sitio, siente que también puede ser quien es con un poco más de libertad… entonces todo ha tenido sentido. Esto va por todas las personas que un día necesitaron ver a alguien antes de atreverse a verse a sí mismas. Como lorquino, me hace especial ilusión que esta noticia llegue también a mi tierra".

Su incorporación a la lista realizada por El Español de las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de España reconoce no solo su aportación al sector de la comunicación y la moda, sino también el papel que desempeña como referente para nuevas generaciones de profesionales que desarrollan su carrera desde la diversidad y la excelencia.