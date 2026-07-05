Vuelve a Los Alcázares el Campeonato Europeo de WASZP

El mayor campo de regatas de Europa, el Mar Menor de Los Alcázares, será escenario este mes de julio de una competición que no dejará indiferente a nadie, ni dentro ni fuera del agua. El Campeonato Europeo de WASZP se celebrará en el municipio del 11 al 17 de julio, cuatro años después de la última vez que se disputó en este mismo campo de regatas gracias al éxito de la experiencia previa y a los esfuerzos que está llevando a cabo Los Alcázares para convertirse en una referencia nacional en la celebración de este tipo de competiciones náuticas.

Más de 120 embarcaciones, con regatistas de todo el mundo, surcarán estas aguas en unos barcos voladores de un solo tripulante, que serán mayoritariamente de la categoría juvenil,aunque también se espera la presencia de embarcaciones senior en este campeonato. Pero no será la única cita de deporte náutico: del 7 al 10 de julio, como antesala, se celebrará el Campeonato de España de WASZP. En conjunto serán 10 días cargados de emoción, adrenalina y velas en el Mar Menor, impulsando de nuevo al municipio desde una actividad que aúna sostenibilidad y ocio en la Laguna Salada.

Los campeonatos se engloban dentro de la marca ‘Siente el Mar Menor’ del calendario náutico municipal

Esta competición se engloba dentro del eje ‘El Mar que Activa’ de la Estrategia Turística de Los Alcázares 2025-2027, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. El proyecto impulsa convocatorias deportivas internacionales basadas en la sostenibilidad, aglutinando todo el calendario náutico del municipio bajo la marca ‘Siente el Mar Menor’. No en vano, el Mar Menor es el mayor campo de regatas de Europa, un enclave que recibe cada año a miles de profesionales del deporte náutico llegados de todo el mundo, atraídos no solo por su clima y sus condiciones, sino también por todo lo que ofrece el municipio de Los Alcázares.

En los últimos meses, ‘El Mar que Activa’ ha acogido en esta localidad citas como los campeonatos europeos de Clase A, Funboard e ILCA 4 (sumando cerca de un millar de regatistas internacionales), el Gran Premio Mar Menor de ETF26 Series con sus catamaranes voladores, o el Campeonato de España de ILCA 4, una trayectoria que ha convertido a Los Alcázares en el municipio con mayor número de pruebas europeas de deporte náutico no solo en la Región de Murcia, sino en todo el continente.

Más de 120 embarcaciones, con regatistas de todo el mundo, surcarán estas aguas en unos barcos voladores de un solo tripulante. / Ayto. Los Alcázares

Con el Campeonato de España y el Campeonato de Europa de WASZP, Los Alcázares suma ahora dos nuevas citas a este intenso calendario de en torno a una treintena de eventos náuticos, reafirmando su apuesta por un turismo deportivo sostenible que sea capaz de dinamizar la economía local durante todo el año, fomentando la desestacionalización, y proyectar al municipio como referente náutico en toda Europa.