A la conquista de la libertad de Totana

Cientos de personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y ‘queer’ de toda la Región de Murcia e, incluso, de otras provincias, acudieron en masa a Totana para celebrar el Orgullo y teñir las calles de la localidad con los colores del arcoíris.

Bandas de música, banderas gigantes y pancartas reivindicativas desfilaron por las calles del municipio para protestar contra el acuerdo entre PP y Vox, que veta cualquier financiación a políticas LGTBIAQ+. Además, el acuerdo también prohíbe colocar la bandera arcoíris o aprobar declaraciones institucionales de apoyo al colectivo. Por ello, desde la asociación No Te Prives, que representa al colectivo LGTBIAQ+ en la Región de Murcia, coordinaron con la Red Regional la que ha sido la primera marcha del Orgullo en la localidad.

El responsable de Comunicación del colectivo, Javier Nicolás, aseguraba hace unos días a esta Redacción que la intención de la convocatoria era apoyar a sus vecinos ante lo que consideran un «régimen del miedo». Y es que, decía, en localidades como Totana todavía hay personas que prefieren no visibilizarse o participar públicamente en actos del colectivo por temor a sufrir consecuencias sociales.

Pero el objetivo de la organización iba más allá: que la marcha se convirtiera en «un muro de contención ante el discurso de la ultraderecha» y frente al señalamiento del colectivo. Y así fue.

«Toda España es totanera»

La ofensiva arcoíris contra el veto del Ayuntamiento quedó clara con la lectura del manifiesto que tuvo lugar al finalizar la marcha. En ella se agradeció a todos la asistencia al acto y se indicó que la Red Regional LGTBIAQ+ «trabajará para que esta cita se mantenga muchos años. Porque aquí, hoy, hay una corporación municipal con un alcalde del PP a la cabeza y unos concejales de Vox, que se han creído que, quienes vivís en Totana, compraríais el discurso de odio contra vuestros vecinos LGTBIAQ+ y migrantes».

Sin embargo, como prosiguió en el discurso y se pudo ver en las calles, la respuesta a la convocatoria fue todo un éxito, gracias a los propios vecinos y «gentes venidas y nacidas en otros lugares, por lo que hoy, podemos decir bien fuerte, que toda España es totanera».

Asimismo, se acusó al Ayuntamiento de «desviar el foco mientras recortan servicios públicos y derechos a todas las personas de Totana» y clamaron contra «el pacto de la vergüenza» entre PP y Vox, que, según aseguraron, cambia el término violencia de género por violencia intrafamiliar, lo que supone «invisibilizar el problema y diluir la responsabilidad del culpable».

Por último, se defendió a las personas migrantes, que «también se han visto señaladas y atacadas por esta indignidad política», y se invitó a los presentes a mantenerse unidos y a participar «en la futura asociación LGTBIAQ+ que esperamos que nazca en el municipio» para mostrar, cada día, que sus vecinos viven en «una Totana inclusiva y diversa, una Totana que acoge y protege, no una Totana que divide y odia».