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Un pequeño terremoto se siente en Águilas

El seísmo fue de magnitud 2.7 y tuvo una profundidad de 7 kilómetros

Zona en la que se produjo el movimiento sísmico.

Zona en la que se produjo el movimiento sísmico. / Instituto Geográfico Nacional

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La Opinión

La Opinión

Este sábado por la mañana Águilas se ha puesto en pie con un ligero movimiento telúrico de magnitud 2,7, tal y como indicó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su web oficial.

Asimismo, el IGN señala que, más específicamente, el seísmo se produjo a las 7.44 de la mañana con una profundidad de siete kilómetros.

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