Movimiento
Un pequeño terremoto se siente en Águilas
El seísmo fue de magnitud 2.7 y tuvo una profundidad de 7 kilómetros
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Este sábado por la mañana Águilas se ha puesto en pie con un ligero movimiento telúrico de magnitud 2,7, tal y como indicó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su web oficial.
Asimismo, el IGN señala que, más específicamente, el seísmo se produjo a las 7.44 de la mañana con una profundidad de siete kilómetros.
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