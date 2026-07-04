Un pequeño terremoto se siente en Águilas

Este sábado por la mañana Águilas se ha puesto en pie con un ligero movimiento telúrico de magnitud 2,7, tal y como indicó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su web oficial.

Asimismo, el IGN señala que, más específicamente, el seísmo se produjo a las 7.44 de la mañana con una profundidad de siete kilómetros.