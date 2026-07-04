Nueve millones para digitalizar más de 1.600 empresas locales en Lorca

Más de 1.600 empresas de Lorca se han beneficiado de nueve millones de euros de inversión del Gobierno de España para favorecer la transformación digital del tejido empresarial y mejorar la competitividad de pymes, autónomos y sociedades. Lo ha dicho la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, en el encuentro que ha mantenido en la sede de la Cámara de Comercio de Lorca con representantes del tejido empresarial de la comarca del Guadalentín.

Una parte de esta inversión en Lorca se ha canalizado a través del programa Kit Digital, que ha permitido destinar más de 7,5 millones de euros mediante 1.560 ayudas concedidas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y negocios del municipio.

González Veracruz ha subrayado que «hoy hay empresas en Lorca que cuando surgió la pandemia no tenían ni una webcam y que ahora han multiplicado sus ventas gracias a la digitalización». Ha manifestado que la inversión en infraestructuras y en el acceso a estas tecnologías ha permitido dar «un salto cualitativo en sofisticación para aprovechar la oportunidad de esta revolución industrial y que el crecimiento sea todavía mayor en los próximos años».

La secretaria de Estado, además, ha agradecido el trabajo desarrollado por los agentes digitalizadores que han participado en la implantación de estas soluciones tecnológicas y ha reconocido la labor de la decena de empresas lorquinas colaboradoras que han contribuido a extender la digitalización entre el tejido productivo local y ha visitado las instalaciones de La Macabra Estudios, una de las compañías que forman parte de este proceso.

En el marco de la reunión que González Veracruz ha mantenido con representantes de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), de la Cámara de Comercio de Lorca y de la Asociación de comerciantes e industriales de Águilas, se ha abordado el papel estratégico de la tecnología y de la gestión de datos en los distintos sectores económicos.

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Durante el encuentro, se ha puesto especial atención en las oportunidades que ofrece la cadena de valor del dato para mejorar la competitividad empresarial, especialmente en el sector agroalimentario, uno de los principales motores económicos de la comarca.