Molina ofrecerá ocho proyecciones de cine gratuitas entre las que habrá una sesión especial bajo las estrellas

El programa Un Verano de Cine vuelve a Molina el próximo viernes 10 de julio. Esta iniciativa estival tiene como objetivo proyectar películas de distinto tono, de forma gratuita, para públicos de todas las edades.

El cine es uno de los medios culturales que más ha contribuido a romantizar el verano; especialmente las producciones Mediterráneas que, quizás por el clima o por el carácter de su gente, tienen ese inigualable sabor a sal de mar.

Según informó el Ejecutivo municipal de Molina de Segura, mediante una nota de prensa, habrá un total de ocho producciones gratuitas que se dividirán en dos líneas diferenciadas. Se trata de 'Los Martes Temáticos' y 'Los Viernes Familiares'.

En el primer caso, se proyectarán grandes íconos del celuloide y películas de culto y, en el segundo, producciones destacadas del cine reciente, pensadas para el disfrute de todos los públicos.

Asimismo, informaron de que las sesiones tendrán lugar, mayoritariamente en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil, situado en el Parque de la Compañía. Sobre la hora, la mayor parte de las películas comenzarán a las diez de la noche.

Sin embargo, la gran novedad del verano será una sesión especial de autocine bajo las estrellas que tendrá lugar el 25 de agosto. Subrayan que se deberá acudir con vehículo propio al Aparcamiento Disuasorio Cañada de las Eras.

Por otro lado, destacan que la primera sesión contará con palomitas gratuitas para 300 personas. Algo que desde la Concejalía entienden como una "auténtica experiencia de ocio compartido, para reforzar el carácter familiar, participativo y festivo".

La concejala de cultura en Molina, María Hernández, señaló que quieren convertir al cine en "uno de los grandes planes del verano en la localidad. Por eso "hemos preparado una programación pensada para compartir en familia, además de alguna sorpresa para hacer de cada sesión algo especial".

Cartel promocional de Verano de Cine en Molina de Segura. / Ayto. de Molina de Segura

Programación completa

A continuación, les dejamos todas las películas que se van a proyectar y sus respectivas fechas

Viernes Familiares

Viernes 10 de julio: Robot Salvaje.

Viernes 24 de julio: Cómo entrenar a tu dragón.

Viernes 7 de agosto: Lilo & Stitch (2025).

Viernes 21 de agosto : Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

Martes Temáticos

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