Cultura
Molina ofrecerá ocho proyecciones de cine gratuitas entre las que habrá una sesión especial bajo las estrellas
El ciclo comenzará el próximo 10 de julio y contará con palomitas sin coste para 300 personas en la primera sesión
El programa Un Verano de Cine vuelve a Molina el próximo viernes 10 de julio. Esta iniciativa estival tiene como objetivo proyectar películas de distinto tono, de forma gratuita, para públicos de todas las edades.
El cine es uno de los medios culturales que más ha contribuido a romantizar el verano; especialmente las producciones Mediterráneas que, quizás por el clima o por el carácter de su gente, tienen ese inigualable sabor a sal de mar.
Según informó el Ejecutivo municipal de Molina de Segura, mediante una nota de prensa, habrá un total de ocho producciones gratuitas que se dividirán en dos líneas diferenciadas. Se trata de 'Los Martes Temáticos' y 'Los Viernes Familiares'.
En el primer caso, se proyectarán grandes íconos del celuloide y películas de culto y, en el segundo, producciones destacadas del cine reciente, pensadas para el disfrute de todos los públicos.
Asimismo, informaron de que las sesiones tendrán lugar, mayoritariamente en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil, situado en el Parque de la Compañía. Sobre la hora, la mayor parte de las películas comenzarán a las diez de la noche.
Sin embargo, la gran novedad del verano será una sesión especial de autocine bajo las estrellas que tendrá lugar el 25 de agosto. Subrayan que se deberá acudir con vehículo propio al Aparcamiento Disuasorio Cañada de las Eras.
Por otro lado, destacan que la primera sesión contará con palomitas gratuitas para 300 personas. Algo que desde la Concejalía entienden como una "auténtica experiencia de ocio compartido, para reforzar el carácter familiar, participativo y festivo".
La concejala de cultura en Molina, María Hernández, señaló que quieren convertir al cine en "uno de los grandes planes del verano en la localidad. Por eso "hemos preparado una programación pensada para compartir en familia, además de alguna sorpresa para hacer de cada sesión algo especial".
Programación completa
A continuación, les dejamos todas las películas que se van a proyectar y sus respectivas fechas
Viernes Familiares
- Viernes 10 de julio: Robot Salvaje.
- Viernes 24 de julio: Cómo entrenar a tu dragón.
- Viernes 7 de agosto: Lilo & Stitch (2025).
- Viernes 21 de agosto : Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.
Martes Temáticos
- Martes 14 de julio: Tiburón.
- Martes 28 de julio: Los Goonies.
- Martes 11 de agosto: La Princesa Prometida.
- Martes 25 de agosto (AUTOCINE): Regreso al futuro (en aparcamiento disuasorio Cañada de las Eras).
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia
- Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba
- La indignación estalla entre los opositores tras conocer los resultados y anuncian una protesta frente a la Conserjería de Educación
- Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas
- La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al Noroeste y Altiplano de la Región de Murcia
- El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales