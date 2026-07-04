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María José Martínez Gallego, una moratallera en la ‘Corte’ de los amantes de Teruel

La escritora gana el premio al mejor Poema de Amor en el LXV Certamen Internacional de Poesía ‘Amantes de Teruel 2026’

La escritora moratallera María José Martínez Gallego.

La escritora moratallera María José Martínez Gallego. / L.O.

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Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

El nombre de Moratalla ya quedará, gracias a María José Martínez, unida para los libros de historia a la ciudad de Teruel, y más concretamente a sus dos personajes más famosos, los Amantes de Teruel.

Ganadora del Premio Flor Natural al mejor Poema de Amor en el LXV Certamen Internacional de Poesía ‘Amantes de Teruel 2026’, que otorga el Ayuntamiento de Teruel, que en estos días anda celebrando sus fiestas populares.

Ahora, cada vez que paseen por su popular y conocida ‘Plaza del Torico’, podrán acordarse de Moratalla. El destino ha querido que dos lugares en los que el Toro juega un papel importante, más aún, hasta coincidan prácticamente en sus fechas festeras, otro capricho del destino. Y es que no todos los días el nombre de este rincón especial del noroeste murciano suena con tanta fuerza en el mundo de la cultura, y eso siempre es un motivo especial de celebración.

Estoy seguro de que sus padres, Isidoro (el del taller) y María Jesús, pero sobre todo su hija Ángela, habrán echado la vista atrás y, al ver a su hija y su madre, respectivamente, subir a leer su poema entre emociones y aplausos, todo habrá recobrado sentido.

A veces, tu compañera de al lado, tu vecino del quinto o esa persona que apenas te saluda, descubres que su reino no es de esta tierra, y que no te saludaba por antipático, sino por timidez; que tu compañera de mesa también va, como decía el poeta, de su corazón a sus asuntos; y que de tu vecino del quinto te enteras de que es el autor de esa exposición de pintura que tanto te gustó.

Moratalla y Teruel ya tienen un hilo conductor, un puente que los une para siempre, un poema que nos descubre toda una vida llena de banderas y decisiones, de silencios y amarguras, de risas y orgullo, de lágrimas y esperanza, de luz y de presente.

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El pasado 3 de julio, esta moratallera leyó su poema en la ciudad donde descansan para siempre los Amantes más famosos de este país. Y es que, si Teruel existe, Moratalla también existe.

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