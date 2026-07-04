Alcantarilla inicia la construcción de la nueva Comisaría de Policía Nacional

La nueva comisaría de la Policía Nacional de Alcantarilla se levantará sobre un terreno municipal de 1.800 metros cuadrados que está situado entre las calles Alcalde José Legaz, Pintor Mariano Ballester y Polo de Medina.

El pasado 1 de julio se iniciaron los movimientos de tierras necesarios para construir el nuevo edificio, que estará distribuido en tres plantas. Se cumple así la fecha prevista para el inicio efectivo de una infraestructura que mejorará las condiciones materiales en las que la Policía Nacional presta servicio en Alcantarilla. La actuación responde a una demanda conocida en el municipio y supone avanzar en la mejora de los equipamientos públicos vinculados a la seguridad.

Pedro Manuel Toledo, Secretario General de los socialistas de Alcantarilla, ha señalado que “el inicio de estas obras es una buena noticia para Alcantarilla porque convierte en realidad una infraestructura necesaria para el presente y el futuro del municipio”. Toledo ha subrayado que “hablamos de una inversión de más de cinco millones de euros que refuerza los servicios públicos y mejora la capacidad de atención de la Policía Nacional, tal y como se había comprometido en diversas ocasiones el Delegado del Gobierno, Francisco Lucas”.

La ejecución, prevista durante doce meses, permitirá desarrollar de forma completa un proyecto llamado a modernizar la presencia de la Policía Nacional en la ciudad. La nueva comisaría ofrecerá un espacio de trabajo más adecuado y una infraestructura preparada para responder con mayores garantías a las necesidades del servicio. El comienzo de la construcción representa, por tanto, un avance tangible en una actuación de gran relevancia para Alcantarilla.

Toledo ha afirmado además que “cuando una inversión pública se traduce en obras que empiezan, la ciudadanía ve que los compromisos avanzan y que Alcantarilla sigue ganando equipamientos importantes”. En este sentido, ha destacado el valor de una actuación que permitirá al municipio contar con una sede policial acorde a su dimensión y a sus necesidades. “Esta noticia demuestra que cuando gobierna el Partido Socialista en España, se cumplen los compromisos con nuestra ciudad. El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la seguridad, por unas instalaciones dignas para la Policía Nacional y por mejorar los servicios públicos para todos los vecinos. Alcantarilla llevaba años esperando esta inversión y hoy es una realidad gracias al trabajo del Ministerio del Interior y la sensibilidad del Gobierno con nuestra tierra”, ha concluido Toledo.

Con el inicio de las obras, Alcantarilla abre una nueva etapa en la mejora de sus infraestructuras públicas. La previsión es que, una vez concluida la ejecución, el municipio disponga de una comisaría moderna, funcional y preparada para prestar un mejor servicio a la ciudadanía durante los próximos años.

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El comienzo de esta actuación consolida una inversión estratégica para Alcantarilla y sitúa al municipio ante una mejora relevante de sus equipamientos públicos en materia de seguridad.