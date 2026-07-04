Activan un nuevo plan "pionero" para blindar los montes en Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha activado el dispositivo especial de prevención y primera intervención frente a incendios forestales con motivo de la campaña de alto riesgo. El operativo, presentado este viernes por el alcalde, Fulgencio Gil, y el concejal de Emergencias, José Martínez, estará integrado un año más por la Brifolor, en coordinación con el Plan Infomur de la Comunidad Autónoma, e incorpora como principal novedad el nuevo y pionero Plan Municipal de Emergencias ante Incendios Forestales, Infolor, aprobado recientemente por el Pleno.

El alcalde ha destacado que Lorca es uno de los municipios con mayor superficie forestal de la Región de Murcia y, por ello, «uno de los más expuestos al riesgo de incendios». En este sentido, ha defendido la necesidad de «reforzar nuestros recursos propios y apostar por la prevención como la herramienta más eficaz para evitar tragedias».

El dispositivo Brifolor, gestionado por el Servicio de Emergencias y Protección Civil de la Concejalía de Emergencias, contará con un camión autobomba de primera intervención con capacidad para 2.000 litros de agua, tres vehículos pick-up equipados con motobombas de 450 y 600 litros, un vehículo con autobomba de 500 litros, un furgón logístico, un Puesto de Mando Avanzado móvil y una minicargadora para labores de apoyo.

En cuanto a los recursos humanos, el operativo estará formado por cuatro técnicos del Servicio Municipal de Emergencias y 19 agentes distribuidos por turnos para garantizar la intervención inmediata en caso de incendio. Además, habrá tres patrullas móviles dedicadas exclusivamente a las labores de vigilancia y detección precoz.

Fulgencio Gil ha insistido en que «la rapidez en la detección y en la primera intervención resulta decisiva para evitar que un pequeño conato pueda convertirse en un gran incendio. De ahí la importancia de mantener un dispositivo municipal perfectamente organizado, dotado de personal especializado y coordinado en todo momento con el resto de administraciones competentes».

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Por su parte, el concejal de Emergencias, José Martínez, ha explicado que «el objetivo principal es que nuestros equipos sean capaces de localizar cualquier columna de humo en los primeros minutos y actuar con la máxima rapidez hasta la llegada del resto de recursos de extinción. La experiencia nos demuestra que esos primeros instantes son fundamentales para evitar la propagación del fuego y reducir al mínimo los daños».