La subasta del cuartel de Carraclaca desata la tormenta política ‘perfecta’ en Lorca

Las reacciones al anuncio por parte del Ministerio de Defensa de la salida a subasta pública del Acuartelamiento Carraclaca en Lorca no se han hecho esperar en el ámbito político de la Ciudad del Sol. El Ayuntamiento lorquino, gobernado por el Partido Popular, ha exigido al Gobierno de España que rectifique su decisión de sacar a subasta pública los terrenos y proceda a devolverlos a los lorquinos, tal y como viene reclamando el Consistorio desde hace años.

Así lo ha expresado la portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, quien ha considerado que el anuncio realizado por el Ministerio de Defensa constituye «la prueba definitiva de que el Gobierno socialista nunca tuvo un proyecto serio para estos terrenos y de que, después de años de anuncios, propaganda y titulares, sigue sin saber qué hacer con ellos».

La portavoz municipal ha insistido en que «no se puede especular con unos terrenos que deberían haber sido devueltos hace tiempo a los lorquinos», y ha advertido de que la subasta abre la puerta a que los terrenos acaben en manos de grandes fondos de inversión, ya que «lo que puede ocurrir ahora es que estos terrenos terminen en manos de fondos buitres cuyo único interés sea obtener rentabilidad económica. Eso es precisamente lo que queremos evitar desde el Ayuntamiento, porque Carraclaca debe ser para los lorquinos y no convertirse en una operación especulativa promovida por el Gobierno de España».

Además, Medina ha manifestado que la decisión de Defensa supone además el reconocimiento implícito del fracaso de los anuncios realizados por el PSOE durante los últimos años sobre la construcción de 900 viviendas en estos terrenos para albergar a unas 3.600 personas. «Si hoy los sacan a subasta es porque han abandonado definitivamente el supuesto proyecto residencial que llevaban años vendiendo. Después de tres años de promesas y de ‘cuentos chinos’, queda demostrado que nunca existió una planificación seria ni una verdadera voluntad de construir viviendas en Carraclaca», ha indicado.

Reacciones de la oposición

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha asegurado que el PP renunció de forma expresa a las 900 viviendas para jóvenes que el Gobierno central se comprometió a construir en el campo de maniobras del ejército en Carraclaca, en terrenos ahora acaba de sacar a subasta el Ministerio de Defensa sin que se haya edificado nada.

Casalduero ha recordado que en el año 2023 el Gobierno de España anunció un proyecto de vivienda pública en esos terrenos sin urbanizar de 700.000 metros cuadrados y que «una de las primeras medidas» de Fulgencio Gil, del PP, al llegar a la alcaldía fue «renunciar expresamente» a esa iniciativa y comunicarlo al ministerio correspondiente, algo que ha negado el ejecutivo local.

«Nunca hemos entendido porqué se ha renunciado a ese proyecto» y ha afirmado que la iniciativa del Gobierno no solo contemplaba la construcción de las viviendas, sino también la urbanización de los terrenos.

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Por su parte, desde Izquierda Unida han recordado que en 2019 todos los grupos políticos del Ayuntamiento votaron a favor de una propuesta planteada por ellos para la construcción de un nuevo centro hospitalario que sustituyese las infraestructuras sanitarias del actual hospital, pero después, apunta el concejal Pedro Sosa, «no se ha sido coherente con aquel acuerdo, y se han planteado nuevas propuestas para aquel espacio, peregrinas unas y poco adecuadas otras, como las que pasan por dedicarlo al vuelo de drones o las que abogan por construir allí otra de esas urbanizaciones residenciales alejadas de los núcleos urbanos y de más que incierto éxito».