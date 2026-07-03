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Los reyes y la infanta Sofía asistirán a la entrega de Despachos en San Javier

La princesa Leonor recibirá la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico e

La Familia Real

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Belén Pardo

Según ha confirmado la casa real, el próximo viernes los reyes de España y la infanta Sofia acudirán a la Academia General del Aire y del Espacio donde el Rey Felipe VI impondrá a la Princesa de Asturias la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

En la lado derecho del uniforme le colocará una placa abrillantada de ráfagas de oro con la cruz en el centro rodeada de dos leones y dos castillos de plata y, desde el hombró izquierdo en dirección a la derecha, la banda de seda blanca con dos franjas rojas a los lados. En esta ocasión ya lucirá el uniforme de alférez de quinto curso con la correpondiente estrella de seis puntas y tres palomas.

El acto tendrá lugar durante la Entrega de Despachos a los nuevos 111 tenientes del Ejército del Aire, componentes de la LXXVII promoción que acaban su formación en la Academia General del Aire y del Espacio. Todos ellos comienzan ahora sus carreras profesionales como oficiales de las Fuerzas Armadas, excepto Leonor que continuará sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid.

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Será en julio del próximo año cuando la Princesa de Asturias recibirá el Despacho de Teniente junto a sus compañeros de promoción y se podrá contemplar la escena de los graduados lanzando la gorra al aire.

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