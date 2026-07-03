El gobierno de Cieza pone en marcha un plan de choque para intentar paliar el lamentable estado de insalubridad que padece la localidad

Después de que haya pasado casi un año y medio sin que Cieza disponga de un nuevo contrato de recogida de residuos y de que hayan arreciado las críticas vecinales ante el lamentable estado de insalubridad que padece la localidad, el Ayuntamiento de Cieza se está dando cuenta de la gravedad del problema y pretende poner medidas al respecto. Aunque en un principio el Gobierno local expresó que la problemática de insalubridad que asola Cieza era responsabilidad de una “mano negra”, ahora recula, “se pone las pilas” y, por fin, se decide a actuar.

En un primer momento, el Ejecutivo local apreció que, “tras analizar exhaustivamente la situación, se ha detectado con preocupación que muchos de los objetos abandonados masivamente en nuestras calles muestran claras evidencias de manipulación intencionada: enseres que evidentemente no proceden de limpiezas domésticas habituales o que no han sido utilizados recientemente en viviendas (colchones, water, etc), apareciendo de forma sistemática en puntos estratégicos de la localidad”.

Y apuntó, “abiertamente, a la existencia de una ‘mano negra’ que, de forma deliberada, quiere ensuciar Cieza para dañar la imagen del municipio y del actual equipo de gobierno. El hecho de que la basura y el desorden viario sean el único y exclusivo argumento en el que la oposición fundamenta sus críticas, es la prueba inequívoca de que Cieza avanza. Si la única baza política de los grupos de la oposición es fotografiar contenedores, evidencian una absoluta carencia de proyecto alternativo para nuestra ciudad”.

Sin embargo, después de la indignación ciudadana al ver como eludía su responsabilidad, el Ayuntamiento de Cieza ha aprobado dos órdenes de servicio extraordinarias para “recuperar, de forma inmediata, la limpieza y la higiene urbana del municipio”, aseveran fuentes municipales.

La primera consistirá en obligar a la empresa que presta el servicio de recogida de residuos a reforzar de manera urgente sus medios humanos y materiales; la segunda, pondrá en marcha la campaña ‘Cieza Limpia’, con la que la Policía Local intensificará durante los próximos 60 días la vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza Viaria.

El alcalde ha explicado que ambas medidas responden a la necesidad de actuar sin demora ante el deterioro que viene sufriendo el servicio de recogida en los últimos meses, y que tienen como objetivo devolver a las calles de Cieza unas condiciones óptimas de limpieza y salubridad.

Refuerzo inmediato del servicio de recogida

La primera orden, dirigida a la empresa concesionaria, exige la reorganización inmediata de todos los recursos disponibles para poner fin a los desbordamientos y acumulaciones que se vienen registrando en distintos puntos del municipio. Entre las medidas ordenadas figuran el incremento de personal y la garantía de que ninguna ruta de recogida quede sin ejecutar; la disponibilidad diaria de vehículos suficientes, con sustitución inmediata en caso de avería; la retirada diaria de los residuos depositados fuera de los contenedores; un plan extraordinario de lavado, desinfección y eliminación de lixiviados en los puntos de contenerización, con atención prioritaria a los entornos de colegios, centros sanitarios, mercados y parques; el refuerzo de la recogida de muebles y enseres para evitar acumulaciones prolongadas en la vía pública; y el aumento de las frecuencias de recogida en las zonas con mayor incidencia.

De esta forma, la empresa dispone de un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la orden para presentar al Ayuntamiento de Cieza un plan extraordinario de recuperación del servicio, que será objeto de seguimiento por parte de los servicios técnicos municipales hasta que se acredite la normalización completa de la recogida.

‘Cieza Limpia’: más vigilancia policial durante 60 días

De forma paralela, “la Policía Local ha iniciado la campaña ‘Cieza Limpia’, que durante los próximos 60 días -prorrogables si las circunstancias lo aconsejan- reforzará la presencia de agentes en turnos de mañana, tarde y noche en el casco urbano, las pedanías y los polígonos industriales. La vigilancia se intensificará especialmente junto a las islas de contenedores, en zonas comerciales, solares y caminos rurales, así como en los llamados ‘puntos negros’ donde se repiten las incidencias”, enfatizan desde el Consistorio ciezano.

Los agentes prestarán especial atención a conductas como el abandono de bolsas fuera de los contenedores, el depósito de residuos fuera del horario autorizado, el abandono de muebles y enseres en la calle, los vertidos ilegales o el uso incorrecto de papeleras y contenedores.

La Ordenanza Municipal contempla sanciones para quienes incumplan estas normas -desde 30 euros en las infracciones leves hasta 3.000 euros en las más graves-, si bien el ayuntamiento insiste en que “el objetivo prioritario de la campaña es la prevención, la información y la concienciación ciudadana, reservando la vía sancionadora para las conductas más graves o reiteradas”.

Una responsabilidad compartida

“Vamos a exigir a la empresa el máximo rendimiento y vamos a reforzar la vigilancia en la calle, pero una ciudad limpia depende también del comportamiento de todos. Cada bolsa depositada en su horario, cada mueble llevado al servicio de recogida y cada gesto de civismo suman para tener una Cieza más limpia y más agradable para vivir”, ha señalado el alcalde Tomás Rubio.

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Finalmente, el regente hace un llamamiento a la ciudadanía para que respete los horarios de depósito de residuos, utilice correctamente los contenedores, recurra al servicio municipal de recogida de voluminosos antes de dejar muebles en la calle y colabore en el mantenimiento de la limpieza de barrios y pedanías. “La limpieza de Cieza, recuerda el Consistorio, no depende únicamente del servicio municipal, sino también del compromiso diario de todos los vecinos y las vecinas”.