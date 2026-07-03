Previsión
Corte del suministro eléctrico los días 6 y 7 de julio en varios enclaves de Lorca: estas son las zonas afectadas
La suspensión temporal de energía eléctrica se llevará a cabo en horario de mañana por mejoras y mantenimiento de la red
El próximo 6 y 7 de julio se verá interrumpido de forma temporal el suministro eléctrico en varias zonas de Lorca por parte de la empresa Iberdrola.
Así lo ha anunciado ell concejal de Servicios Industriales del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez Alcaraz: “Desde el Ayuntamiento de Lorca y la empresa Iberdrola pedimos disculpas por las molestias que estas puedan ocasionar a los ciudadanos, agradeciendo de antemano su comprensión ante la necesidad de llevar a cabo esta ampliación en la infraestructura eléctrica de nuestra ciudad”, ha concluido el edil.
Estas son las zonas afectadas:
TORRECILLA | LORCA 06/07/2026 12:00 14:00
- Po Ciento Setenta Y Ocho 210 PC
CAMPILLO | LORCA 06/07/2026 12:00 14:00
- Cn Vera 1 SN 2,101,103,105,108
- 1,108 G,109,110,110 1,111,123
- 2,125,127,129,131,133,133
- C,135,2 SN,208 PC,30,306,32,34
- 2,36,38,40 BI,42,44,44
- 1,46,48,50,50 1,50 2,50 C,50
- D,51 2,52,52 B,54 3,56
- A,58,58 A,60,64,66,66 1,66
- 2,68,70,70 1,72,74,75,76 1,76
- 2,78,80,81,82,84,84 1,85 PR,86
- 1,88,88 BI,89,89 1,89
- 2,91,92,97,99
- Cn Zahurdas 1,10
- PR,103,105,12,14,16,18,20,22,23,
- 24,24 1,3,30,32,34 BI,37,38,4,6
- Pj Puente Pasico 105,2,80 PC
- Po Ciento Ochenta 169 PC,189
- PC
- Cn Vereda De Enmedio 1,1 BI,2
- BI,27,5,5 A
TIATA | LORCA 07/07/2026 07:00 09:00
- Cn Los Chaparros 19 1
- Cn Puente La Pia 19
PULGARA | LORCA 07/07/2026 07:00 09:00
- Cn Puente Alto 11 1,11
- 2,14,15,17,19,20 1,20 A,21
- 1,264,267,269,271,273,274,277
- BI,278,29,29 2,3,31,31 1,5,63,63
- 1,8,9
- Cn Puente La Pia 1,1
- SN,11,115,26,32,8
- Cn Del Puente El Chavo
- 1,100,245,246,247,5
- Po Ciento Sesenta Y Cinco 270
- PC
LORCA 07/07/2026 07:00 09:00
- Di Pulgara 55
- Cl Puente La Pia 18
- Cl Padre Isidro Ruiz (Bº Virgen
- De Las Huertas)
- 10,11,12,14,16,17,2,3,4,5,6,7,8
CAZALLA | LORCA 07/07/2026 07:00 09:00
- Cn Puente Alto 12,12 1,13
- PR,14,16 1,17,18,22 1,25
- .,26,3,3 1,4,4 2,5,6 1,7
- Cn Puente La Pia 22
LA GRANJA-TIATA |LORCA 07/07/2026 07:00 09:00
- Cn Parador De Los Seguras 1 3