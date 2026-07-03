Corte del suministro eléctrico los días 6 y 7 de julio en varios enclaves de Lorca: estas son las zonas afectadas

El próximo 6 y 7 de julio se verá interrumpido de forma temporal el suministro eléctrico en varias zonas de Lorca por parte de la empresa Iberdrola.

Así lo ha anunciado ell concejal de Servicios Industriales del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez Alcaraz: “Desde el Ayuntamiento de Lorca y la empresa Iberdrola pedimos disculpas por las molestias que estas puedan ocasionar a los ciudadanos, agradeciendo de antemano su comprensión ante la necesidad de llevar a cabo esta ampliación en la infraestructura eléctrica de nuestra ciudad”, ha concluido el edil.

Estas son las zonas afectadas:

TORRECILLA | LORCA 06/07/2026 12:00 14:00

Po Ciento Setenta Y Ocho 210 PC

CAMPILLO | LORCA 06/07/2026 12:00 14:00

Cn Vera 1 SN 2,101,103,105,108

1,108 G,109,110,110 1,111,123

2,125,127,129,131,133,133

C,135,2 SN,208 PC,30,306,32,34

2,36,38,40 BI,42,44,44

1,46,48,50,50 1,50 2,50 C,50

D,51 2,52,52 B,54 3,56

A,58,58 A,60,64,66,66 1,66

2,68,70,70 1,72,74,75,76 1,76

2,78,80,81,82,84,84 1,85 PR,86

1,88,88 BI,89,89 1,89

2,91,92,97,99

Cn Zahurdas 1,10

PR,103,105,12,14,16,18,20,22,23,

24,24 1,3,30,32,34 BI,37,38,4,6

Pj Puente Pasico 105,2,80 PC

Po Ciento Ochenta 169 PC,189

PC

Cn Vereda De Enmedio 1,1 BI,2

BI,27,5,5 A

TIATA | LORCA 07/07/2026 07:00 09:00

Cn Los Chaparros 19 1

Cn Puente La Pia 19

PULGARA | LORCA 07/07/2026 07:00 09:00

Cn Puente Alto 11 1,11

2,14,15,17,19,20 1,20 A,21

1,264,267,269,271,273,274,277

BI,278,29,29 2,3,31,31 1,5,63,63

1,8,9

Cn Puente La Pia 1,1

SN,11,115,26,32,8

Cn Del Puente El Chavo

1,100,245,246,247,5

Po Ciento Sesenta Y Cinco 270

PC

LORCA 07/07/2026 07:00 09:00

Di Pulgara 55

Cl Puente La Pia 18

Cl Padre Isidro Ruiz (Bº Virgen

De Las Huertas)

10,11,12,14,16,17,2,3,4,5,6,7,8

CAZALLA | LORCA 07/07/2026 07:00 09:00

Cn Puente Alto 12,12 1,13

PR,14,16 1,17,18,22 1,25

.,26,3,3 1,4,4 2,5,6 1,7

Cn Puente La Pia 22

LA GRANJA-TIATA |LORCA 07/07/2026 07:00 09:00

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