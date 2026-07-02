Seis ayuntamientos de la Región consiguen el sello Infoparticipa

En esta edición han conseguido esta certificación a la transparencia los ayuntamientos de Cartagena, San Pedro del Pinatar, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Alcantarilla y Águilas. La entrega oficial de esta décima edición del distintivo para los municipios de la Región de Murcia tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

La entrega oficial tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

El Sello Infoparticipa está promovido por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que, como organismo independiente, evalúa anualmente la calidad, accesibilidad, veracidad y actualización de la información pública que ofrecen los ayuntamientos a través de sus portales institucionales. Para ello analiza un total de 54 indicadores relacionados con la composición y funcionamiento de la Corporación Municipal, la gestión económica y presupuestaria, la contratación pública, las subvenciones, la rendición de cuentas y los mecanismos de participación ciudadana.

Analiza un total de 54 indicadores relacionados con la composición y funcionamiento de la Corporación Municipa

La jornada comenzó con la ponencia “Transparencia y Administración Local: dificultades prácticas y construcción de integridad Pública”, a cargo de D. Carlos Francisco Delgado García, Responsable de Transparencia de la Diócesis de Cartagena y Asesor Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

Ayuntamientos

Sello Infoparticipa / Enrique Soler

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha revalidado, por décimo año consecutivo, el prestigioso Sello Infoparticipa. Este galardón, que evalúa el ejercicio 2025, es otorgado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona (LPCCP) y reconoce a los municipios con los mayores niveles de transparencia y calidad en la información pública. En esta edición, el Ayuntamiento pinatarense ha alcanzado la excelencia con una puntuación de 100 sobre 100, consolidándose como un referente regional.

El Ayuntamiento de Cartagena ha revalidado su Sello Infoparticipa por décimo año consecutivo con la máxima puntuación. El concejal delegado de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Transparencia, Álvaro Valdés, recogía el distintivo. Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Cartagena, con diez años consecutivos obteniendo la máxima puntuación, se consolida como uno de los referentes nacionales y regionales en materia de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública. La concesión del sello fue aprobada por la Comisión Coordinadora de Infoparticipa, integrada por representantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y el grupo de investigación en Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia (ComSET).

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha recibido por décimo año consecutivo el sello Infoparticipa, que mide el nivel de transparencia en las instituciones públicas y la calidad en la información al ciudadano, con una puntuación del 96 por ciento, manteniendo el distintivo, durante los diez últimos años.

Por su parte, el Ayuntamiento de Calasparra ha vuelto a lograr el Sello. En esta edición, Calasparra ha obtenido una puntuación del 96%, mejorando en cuatro puntos el resultado del año pasado.

El Consistorio caravaqueño, que ha conseguido está distinción durante seis años, ha alcanzado una puntuación de 49 de los 54 indicadores evaluados, lo que supone un 90,74% de cumplimiento, superando el umbral establecido para la obtención de esta certificación. El alcalde, José Francisco García, acompañado por el concejal responsable de Transparencia y Participación Ciudadana, Salvador López, ha recogido esta distinción en un acto celebrado en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, junto a representantes de otros municipios de la Región de Murcia reconocidos en esta edición.

José Francisco García ha manifestado que “este sello es el resultado de un trabajo constante para ofrecer una administración cada vez más abierta, cercana y accesible. La transparencia no es solo una obligación legal, sino una forma de gobernar basada en la confianza y en el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gestionan los recursos públicos”.

Por último, el Ayuntamiento de Águilas revalidaba esta distinción. La edil de Participación Ciudadana, Elena Casado, ponía de manifiesto que “el gobierno abierto sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento”. En la misma línea, la concejal ha valorado “muy positivamente el trabajo realizado en materia de transparencia en estos años”.

Infoparticipa

El Sello Infoparticipa a la calidad y la transparencia de la comunicación pública local es una certificación que otorga la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a las webs de los ayuntamientos. Está relacionada con el Mapa Infoparticipa (www.mapainfoparticipa.com) en el que se publican los resultados de evaluar estas páginas electrónicas a partir de unos indicadores formulados en forma de pregunta para valorar qué información ofrecen sobre cuatro cuestiones básicas: quiénes son los representantes políticos del municipio, como gestionan los recursos colectivos, cómo informan de la gestión y qué formas de participación proporcionan. El objetivo del Sello Infoparticipa es promover que esta información mejore y colabore a una participación ciudadana bien fundamentada.