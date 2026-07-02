Este es el plato que ha llevado a una tapería de Lorca a ganar las Jornadas Gastronómicas del Pimentón de Murcia

La Tapería Mimo's se ha proclamado ganadora de las IV Jornadas Gastronómicas del Pimentón de Murcia con Denominación de Origen Protegido, una iniciativa organizada por Hostelor que han contado con el apoyo de la Comunidad para impulsar los '1.001 Sabores Región de Murcia' y poner en valor el producto local.

El director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha participado en la entrega de premios de estas jornadas que se han celebrado del 12 al 28 de junio en un total de 15 de establecimientos de Lorca, según ha informado la Comunidad.

Los establecimientos participantes han tenido que elaborar tapas originales con la base del crespillo y la torta de pimiento molido, utilizando como ingrediente estrella el pimentón de Murcia.

La tapa ganadora

El establecimiento ganador ha presentado una tapa consistente en una base de crespillo crujiente con carrillada en salsa Oporto deshilachada melosa, con toque de cebolla caramelizada, coronada con patata panadera y salsa de mostaza y reducción de miel, terminada con perejil fresco y sal negra en escamas, con una nube de pimentón dulce.

Martínez ha resaltado "el alto nivel de las jornadas, como demuestra el hecho que gran parte de las tapas creadas se han quedado en las cartas de los locales, así como la implicación de los participantes".

En este sentido, ha destacado también "el alcance este tipo de iniciativas para atraer visitantes y como elemento de dinamización gastronómica y social".