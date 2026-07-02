Eclipse en la Fortaleza del Sol, catas de kombucha y el primer 'Oasis de Mariposas de la Región': estas y otras actividades para el verano en Lorca

Lorca afronta el verano con decenas de actividades para entretener a sus residentes y atraer nuevos visitantes. Una gran variedad de experiencias astronómicas, gastronómicas y culturales, ofrecen una forma diferente de disfrutar el verano sin necesidad de desplazarse hacia la costa. Las reservas para asistir a estas actividades se pueden realizar online a través de la web lorcatallerdeltiempo.es.

Santiago Parra, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, ha destacado que la programación diseñada es "muy completa y diversa para que cualquier persona que visite Lorca durante el verano encuentre una experiencia adaptada a sus intereses. Estas actividades, pensadas para todos los públicos, convierten a Lorca durante los meses estivales en un escenario excepcional donde disfrutar de su riqueza histórica y natural mediante actividades innovadoras y propuestas consolidadas que cada año atraen a miles de visitantes".

En este sentido, uno de los grandes atractivos de la programación será la experiencia 'Eclipse 98.3 en el Castillo de Lorca', prevista para el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar que alcanzará en Lorca un porcentaje de ocultación del sol del 98,3 por ciento. Según los expertos del Observatorio Astronómico de la Murta, el Castillo de Lorca será uno de los enclaves más privilegiados para disfrutar de este fenómeno astronómico, por lo que se habilitarán distintas zonas de observación y modalidades de acceso con precios adaptados. La actividad incluirá degustación de productos locales, un kit del observador con gafas homologadas para la observación segura del eclipse y una animación musical con DJ en la explanada del castillo que se prolongará hasta bien entrada la noche.

La semana astronómica continuará con las tradicionales 'Noches de Perseidas', programadas para los días 11 y 13 de agosto, que permitirán a familias y aficionados a la astronomía disfrutar de la lluvia de estrellas fugaces y de actividades de observación del cielo de verano. Al igual que el año pasado, estas actividades se llevarán a cabo tanto en el Castillo de Lorca como en la pedanía de La Parroquia, combinando divulgación científica, ocio familiar y actividades culturales en un entorno natural privilegiado.

Como novedad, este verano se incorporan las catas de kombucha, una experiencia original que permitirá conocer esta bebida fermentada de la mano de las creadoras murcianas de la marca Brava. Las sesiones incluirán explicaciones sobre el proceso de elaboración y degustaciones de distintas variedades, acompañadas por la tapa exclusiva "Fortaleza Rawck", elaborada con base de crespillo lorquino y productos locales.

Otra actividad destacada son las 'Noches del Castillo', una propuesta que permite disfrutar del monumento en horario nocturno durante los viernes y sábados de julio con visitas guiadas. En agosto, la programación se amplía con visitas teatralizadas nocturnas los jueves, viernes y sábados, acompañadas también de cenas inspiradas en la gastronomía de las Tres Culturas. Las veladas incluyen música en directo y sesiones de DJ chill.

Por última se ofrecen actividades más enfocadas a la naturaleza, como el primer 'Oasis de Mariposas de la Región de Murcia', que acogerá rutas guiadas los días 5 de julio y 9 de agosto, permitiendo conocer la biodiversidad existente en el entorno del Castillo de Lorca y las acciones de conservación desarrolladas en este espacio. Termina la programación con talleres sensoriales de Flores de Bach, Reiki, Masaje Sensitivo y Hatha Yoga, que se desarrollan en espacios naturales y tranquilos, ofreciendo bienestar y conexión con uno mismo.

Horario y fecha de todas las actividades

Eclipse 98.3 en el Castillo de Lorca

Fecha: 12 de agosto

Hora de inicio: 18:30 horas

Observación del eclipse solar (98,3 % de ocultación)

Diferentes modalidades de acceso y zonas de observación

Kit del observador con gafas homologadas

Degustación de productos locales

Música con DJ en la explanada del castillo

Catas de Kombucha

Julio

Fecha: 10 de julio

Hora: 19:30 horas

Agosto

Fecha: 27 de agosto

Hora: 19:30 horas

Incluye:

Degustación de kombuchas Brava

Explicación del proceso de elaboración y fermentación

Tapa exclusiva "Fortaleza Rawck"

Talleres bienestar en el Castillo de Lorca

Flores de Bach, gestión emocional y Hatha Yoga

Fecha: 17 de julio

Hora: 19:30 horas

Incluye opción de cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca

Reiki y Hatha Yoga

Fecha: 1 de agosto

Hora: 19:30 horas

Incluye opción de cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca

Masaje sensitivo y Hatha Yoga

Fecha: 7 de agosto

Hora: 19:30 horas

Incluye opción de cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca

Noches de Perseidas

La Parroquia

Fecha: 11 de agosto

Hora: 21:30 horas

Lugar: Campo de Fútbol de La Parroquia

Castillo de Lorca

Fecha: 13 de agosto

Hora: 20:30 horas

Actividades para público infantil y adulto

Observación astronómica y divulgación científica

Ruta Matutina "Oasis Mariposas"

Primera convocatoria

Fecha: 5 de julio

Hora: 08:30 horas

Segunda convocatoria

Fecha: 9 de agosto

Hora: 08:30 horas

Opciones:

Ruta Mariposas + Sinagoga

Ruta Mariposas + Sinagoga + desayuno en Las Caballerizas

Las Noches del Castillo de Lorca

Visita guiada nocturna

Julio: viernes y sábados

Hora: 20:30 horas

Recorrido nocturno por la zona civil del Castillo de Lorca

Visita teatralizada nocturna

Agosto: jueves, viernes y sábados

Hora: 20:30 horas

Visita para todos los públicos acompañados por personajes históricos del castillo

Cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca

Julio: viernes y sábados

Agosto: jueves, viernes y sábados

Hora: 21:00 horas

Gastronomía de las Tres Culturas

Música en directo y sesiones DJ chill

Visitas permanentes

Castillo de Lorca

Visita guiada + acceso a tres espacios monumentales

Todos los días

Hora: 10:00 horas

Incluye:

Sinagoga

Torre Alfonsina

Torre del Espolón

Free Tour "Lorca Monumental"

Martes y viernes

Hora: 19:30 horas

Recorrido por el casco histórico

Visita guiada al Cementerio de San Clemente

Sábado 18 de julio

Hora: 19:00 horas

Historia y arte funerario

Visita guiada al Palacio de Guevara