Actividades
Eclipse en la Fortaleza del Sol, catas de kombucha y el primer 'Oasis de Mariposas de la Región': estas y otras actividades para el verano en Lorca
Experiencias nuevas se suman a las tradicionales para promover el turismo estival en el municipio lorquino
Eva Mondéjar
Lorca afronta el verano con decenas de actividades para entretener a sus residentes y atraer nuevos visitantes. Una gran variedad de experiencias astronómicas, gastronómicas y culturales, ofrecen una forma diferente de disfrutar el verano sin necesidad de desplazarse hacia la costa. Las reservas para asistir a estas actividades se pueden realizar online a través de la web lorcatallerdeltiempo.es.
Santiago Parra, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, ha destacado que la programación diseñada es "muy completa y diversa para que cualquier persona que visite Lorca durante el verano encuentre una experiencia adaptada a sus intereses. Estas actividades, pensadas para todos los públicos, convierten a Lorca durante los meses estivales en un escenario excepcional donde disfrutar de su riqueza histórica y natural mediante actividades innovadoras y propuestas consolidadas que cada año atraen a miles de visitantes".
En este sentido, uno de los grandes atractivos de la programación será la experiencia 'Eclipse 98.3 en el Castillo de Lorca', prevista para el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar que alcanzará en Lorca un porcentaje de ocultación del sol del 98,3 por ciento. Según los expertos del Observatorio Astronómico de la Murta, el Castillo de Lorca será uno de los enclaves más privilegiados para disfrutar de este fenómeno astronómico, por lo que se habilitarán distintas zonas de observación y modalidades de acceso con precios adaptados. La actividad incluirá degustación de productos locales, un kit del observador con gafas homologadas para la observación segura del eclipse y una animación musical con DJ en la explanada del castillo que se prolongará hasta bien entrada la noche.
La semana astronómica continuará con las tradicionales 'Noches de Perseidas', programadas para los días 11 y 13 de agosto, que permitirán a familias y aficionados a la astronomía disfrutar de la lluvia de estrellas fugaces y de actividades de observación del cielo de verano. Al igual que el año pasado, estas actividades se llevarán a cabo tanto en el Castillo de Lorca como en la pedanía de La Parroquia, combinando divulgación científica, ocio familiar y actividades culturales en un entorno natural privilegiado.
Como novedad, este verano se incorporan las catas de kombucha, una experiencia original que permitirá conocer esta bebida fermentada de la mano de las creadoras murcianas de la marca Brava. Las sesiones incluirán explicaciones sobre el proceso de elaboración y degustaciones de distintas variedades, acompañadas por la tapa exclusiva "Fortaleza Rawck", elaborada con base de crespillo lorquino y productos locales.
Otra actividad destacada son las 'Noches del Castillo', una propuesta que permite disfrutar del monumento en horario nocturno durante los viernes y sábados de julio con visitas guiadas. En agosto, la programación se amplía con visitas teatralizadas nocturnas los jueves, viernes y sábados, acompañadas también de cenas inspiradas en la gastronomía de las Tres Culturas. Las veladas incluyen música en directo y sesiones de DJ chill.
Por última se ofrecen actividades más enfocadas a la naturaleza, como el primer 'Oasis de Mariposas de la Región de Murcia', que acogerá rutas guiadas los días 5 de julio y 9 de agosto, permitiendo conocer la biodiversidad existente en el entorno del Castillo de Lorca y las acciones de conservación desarrolladas en este espacio. Termina la programación con talleres sensoriales de Flores de Bach, Reiki, Masaje Sensitivo y Hatha Yoga, que se desarrollan en espacios naturales y tranquilos, ofreciendo bienestar y conexión con uno mismo.
Horario y fecha de todas las actividades
Eclipse 98.3 en el Castillo de Lorca
- Fecha: 12 de agosto
- Hora de inicio: 18:30 horas
- Observación del eclipse solar (98,3 % de ocultación)
- Diferentes modalidades de acceso y zonas de observación
- Kit del observador con gafas homologadas
- Degustación de productos locales
- Música con DJ en la explanada del castillo
Catas de Kombucha
Julio
- Fecha: 10 de julio
- Hora: 19:30 horas
Agosto
- Fecha: 27 de agosto
- Hora: 19:30 horas
Incluye:
- Degustación de kombuchas Brava
- Explicación del proceso de elaboración y fermentación
- Tapa exclusiva "Fortaleza Rawck"
Talleres bienestar en el Castillo de Lorca
Flores de Bach, gestión emocional y Hatha Yoga
- Fecha: 17 de julio
- Hora: 19:30 horas
- Incluye opción de cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca
Reiki y Hatha Yoga
- Fecha: 1 de agosto
- Hora: 19:30 horas
- Incluye opción de cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca
Masaje sensitivo y Hatha Yoga
- Fecha: 7 de agosto
- Hora: 19:30 horas
- Incluye opción de cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca
Noches de Perseidas
La Parroquia
- Fecha: 11 de agosto
- Hora: 21:30 horas
- Lugar: Campo de Fútbol de La Parroquia
Castillo de Lorca
- Fecha: 13 de agosto
- Hora: 20:30 horas
- Actividades para público infantil y adulto
- Observación astronómica y divulgación científica
Ruta Matutina "Oasis Mariposas"
Primera convocatoria
- Fecha: 5 de julio
- Hora: 08:30 horas
Segunda convocatoria
- Fecha: 9 de agosto
- Hora: 08:30 horas
Opciones:
- Ruta Mariposas + Sinagoga
- Ruta Mariposas + Sinagoga + desayuno en Las Caballerizas
Las Noches del Castillo de Lorca
Visita guiada nocturna
- Julio: viernes y sábados
- Hora: 20:30 horas
- Recorrido nocturno por la zona civil del Castillo de Lorca
Visita teatralizada nocturna
- Agosto: jueves, viernes y sábados
- Hora: 20:30 horas
- Visita para todos los públicos acompañados por personajes históricos del castillo
Cena en Las Caballerizas del Castillo de Lorca
- Julio: viernes y sábados
- Agosto: jueves, viernes y sábados
- Hora: 21:00 horas
- Gastronomía de las Tres Culturas
- Música en directo y sesiones DJ chill
Visitas permanentes
Castillo de Lorca
- Visita guiada + acceso a tres espacios monumentales
- Todos los días
- Hora: 10:00 horas
Incluye:
- Sinagoga
- Torre Alfonsina
- Torre del Espolón
Free Tour "Lorca Monumental"
- Martes y viernes
- Hora: 19:30 horas
- Recorrido por el casco histórico
Visita guiada al Cementerio de San Clemente
- Sábado 18 de julio
- Hora: 19:00 horas
- Historia y arte funerario
Visita guiada al Palacio de Guevara
- De martes a domingo
- Consultar horarios disponibles
- Visita al principal palacio barroco de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural
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