Isabel Casalduero, secretaria general del PSOE de Lorca, anuncia su candidatura a las primarias para la Alcaldía de Lorca en 2027

La secretaria general y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha anunciado hoy oficialmente su decisión de presentar su candidatura a las primarias del Partido Socialista para encabezar la lista a la Alcaldía de Lorca en las próximas elecciones municipales de 2027. Un paso que da con "humildad, determinación y una enorme ilusión", convencida de que el municipio necesita un cambio de rumbo urgente.

Ante la situación de parálisis que sufre el municipio bajo el actual ejecutivo local, Casalduero da este paso necesario. "Hoy Lorca tiene un gobierno sin proyecto, sin una visión de ciudad y sin la ambición que merece este municipio. Un gobierno que se mueve a golpe de ocurrencia, demasiado alejado de la realidad de nuestros barrios y pedanías, y que agranda la desigualdad social y territorial", ha denunciado, criticando que el actual equipo de Gobierno "no sale del despacho" mientras la ciudad y las pedanías se encuentran "estancadas y abandonadas".

Frente a este escenario, la candidata socialista contrapone un proyecto sólido basado en la cercanía, la escucha y la experiencia de gestión. "Lo hago con la experiencia de haber gestionado para nuestros vecinos en momentos especialmente difíciles y de haber liderado este último año la oposición. Traemos el bagaje político necesario para saber que podemos cambiar las cosas y mejorar la vida de los lorquinos", ha subrayado Casalduero, quien ha prometido "exigir lo que es justo para Lorca, gobierne quien gobierne".

Un hito histórico para el PSOE de Lorca

La presentación de esta candidatura marca además un hito histórico dentro de la formación, ya que, por primera vez en la historia de la Agrupación Socialista de Lorca, una mujer será la candidata a la Alcaldía de la ciudad. "Cada vez que el PSOE llega a la Alcaldía hace historia transformando la ciudad y sus pedanías. Este momento es el principio de una nueva etapa para una Lorca moderna, dinámica y que vuelva a ser un referente comarcal, regional y nacional", ha manifestado.

Llamamiento a la militancia

Casalduero ha remarcado que "ningún proyecto político se construye en solitario", por lo que ha hecho un llamamiento directo a toda la militancia de la Agrupación Socialista de Lorca —tanto a los históricos como a las nuevas incorporaciones— para que la acompañen en este proceso. Asimismo, ha adelantado que en los próximos días mantendrá diferentes encuentros con las bases para compartir ideas y "reencontrarse en la ilusión de un futuro conjunto".

"Traemos la experiencia, las ideas, las ganas, la convicción, el equipo y un proyecto que nace de los propios lorquinos y lorquinas. Lorca y sus gentes, siempre, por encima de todo", ha concluido.