Las Fuentes del Marqués vuelven a convertirse en un gran escenario natural con la experiencia teatral inmersiva 'Reinas'

Caravaca de la Cruz vuelve a apostar este verano por el teatro inmersivo en el paraje de Las Fuentes del Marqués con el estreno de 'Reinas', una propuesta escénica dirigida especialmente al público familiar que podrá disfrutarse del 15 de julio al 15 de agosto, de miércoles a sábado. La iniciativa alcanza su tercera edición, consolidándose como una de las actividades culturales y turísticas más singulares del verano en el municipio.

Las representaciones forman parte de la programación municipal 'Verano en Caravaca', que ofrece un centenar de actividades entre junio y septiembre

Las representaciones teatrales en Las Fuentes del Marqués constituyen una de las propuestas destacadas de la programación municipal 'Verano en Caravaca', que reúne cerca de un centenar de actividades culturales, deportivas, turísticas y de ocio repartidas entre los meses de junio y septiembre tanto en el casco urbano como en las pedanías.

La concejal de Turismo en el Consistorio caravaqueño, Ana Belén Martínez, ha presentado esta actividad junto al director del montaje, José Andrés López, y parte del elenco artístico y profesionales encargados de la escenografía.

Durante su intervención, Ana Belén Martínez ha señalado que "esta propuesta demuestra cómo es posible unir patrimonio natural, cultura y turismo sostenible para ofrecer experiencias diferentes y de calidad. Las representaciones en Las Fuentes del Marqués se han convertido en una cita esperada del verano porque permiten descubrir este espacio emblemático desde una perspectiva totalmente distinta, generando además un importante atractivo para quienes nos visitan y también entre nuestros propios vecinos".

La experiencia surge del programa de turismo experiencial, una apuesta municipal por un modelo diversificado e innovador que combina patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura y participación

La concejal ha añadido que "forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por diversificar la oferta turística durante todo el año, impulsando experiencias que ponen en valor nuestros recursos naturales y culturales y que favorecen la colaboración entre la administración y los profesionales del sector".

Las dos primeras ediciones de esta iniciativa, inspiradas en los clásicos 'El Mago de Oz' y 'Alicia en el país de las maravillas', reunieron a más de 5.000 espectadores, convirtiéndose en una de las propuestas estivales con mayor respaldo del público.

Alicia se divierte en el país de las Maravillas / Enrique Soler

Tras ese éxito, la compañía presenta ahora una obra original inspirada en las clásicas princesas del universo Disney, reinterpretadas desde una mirada actual, desenfadada y cargada de humor.

R.E.I.N.A.S. (Real Escuela Importante Nacional de Artes y Saberes)

La historia se desarrolla en el Campamento R.E.I.N.A.S. (Real Escuela Importante Nacional de Artes y Saberes), donde tres jóvenes protagonistas compartirán pruebas, competiciones y talleres en una peculiar academia en la que deberán poner a prueba sus habilidades.

El director del montaje, José Andrés López, ha explicado que "el público no viene únicamente a ver una función, sino a vivir una experiencia, acompañando a los personajes durante todo el recorrido y formando parte de la historia desde el primer momento". Asimismo, ha señalado que "es una obra muy divertida, participativa y pensada para disfrutar en familia, con personajes muy reconocibles que sorprenden por la forma en la que han sido adaptados a los tiempos actuales".

El reparto está integrado por Lola Salcedo, en el papel de Ceni, Carmen Adrados, que da vida a Bella, y Laura Blázquez, quien se incorpora este año a la compañía interpretando a Blanqui, además de otros actores y actrices que completan un elenco de seis intérpretes profesionales.

La dirección vuelve a correr a cargo de José Andrés López, mientras que la escenografía, diseñada por Antonio L. Pedraza y Anaïs Máximo

La dirección vuelve a correr a cargo de José Andrés López, mientras que la escenografía, diseñada por Antonio L. Pedraza y Anaïs Máximo, presenta la puesta en escena más innovadora de la compañía hasta la fecha, integrando de forma creativa los distintos espacios naturales del paraje.

Las representaciones se desarrollarán mediante un recorrido por diferentes enclaves de Las Fuentes del Marqués. Los asistentes pasarán por distintos espacios del paraje, acompañando a los personajes a lo largo de la historia, y participarán activamente en el desarrollo de la acción, convirtiéndose en parte de esta singular escuela.

Cada función contará con un aforo máximo de 120 personas. Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma caravaca.pillatuentrada.com o mediante reserva telefónica en el número 623 807 480. Asimismo, media hora antes del inicio de cada representación, las localidades disponibles podrán adquirirse en la taquilla del Torreón de las Fuentes (Centro de Interpretación de la Naturaleza) hasta completar el aforo.

Las ‘Experiencias’ turísticas de Caravaca

CartelTeatroReinasEnLasFuentesDelMarques / La Opinión

Esta propuesta se enmarca en el programa municipal 'Experiencias Jubilares', impulsado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para diversificar la oferta turística mediante actividades innovadoras basadas en el turismo experiencial. Puesto en marcha en el año 2024, el programa ha permitido crear nuevos productos turísticos ligados a la naturaleza, el patrimonio y la identidad local, incorporando experiencias relacionadas con la astronomía, la gastronomía, la apicultura, la meditación o las rutas por el entorno natural y monumental del municipio.

Además de ampliar y diversificar la oferta turística de Caravaca de la Cruz, el programa ha favorecido la colaboración entre el Ayuntamiento y los emprendedores del sector turístico, quienes han contado con formación y acompañamiento para el diseño y desarrollo de experiencias adaptadas a las nuevas demandas del visitante.