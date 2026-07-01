Nace Puerto Lumbreras ¡YA!, un nuevo partido municipalista con la vista puesta en las elecciones de 2027

Puerto Lumbreras cuenta desde este martes con una nueva formación política. Se trata de Puerto Lumbreras ¡YA! (PLYA), un partido independiente de carácter municipalista que se presenta con el objetivo de defender exclusivamente los intereses del municipio y de que las decisiones sobre su futuro se adopten desde Puerto Lumbreras, sin depender de directrices de otras administraciones o partidos de ámbito regional o nacional.

La nueva formación asegura que nace con la convicción de que la gestión del Ayuntamiento debe centrarse únicamente en las necesidades de los vecinos y afirma que ese será su único compromiso político.

Aunque el partido acaba de constituirse oficialmente, sus impulsores explican que el proyecto se sustenta en un trabajo desarrollado durante aproximadamente ocho años, un periodo en el que, según indican, han analizado los principales problemas del municipio, denunciado situaciones que consideran perjudiciales para los vecinos, planteado propuestas de mejora y adquirido un amplio conocimiento del funcionamiento de la administración local.

Desde Puerto Lumbreras ¡YA! sostienen que esa trayectoria constituye la base de un proyecto "sólido, serio y preparado" para asumir responsabilidades de gobierno si así lo deciden los ciudadanos en las urnas.

La formación defiende además un modelo de gestión basado en "la cercanía, la transparencia, la eficiencia y la defensa del interés general, principios" que, según afirma, marcarán su actuación política.

Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, el partido avanzó que en los próximos meses dará a conocer el equipo que integrará la candidatura, así como las principales propuestas de su programa electoral, que, según explica, se elaborarán mediante el diálogo con los vecinos y atendiendo a las necesidades de los distintos barrios y pedanías del municipio.

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Con su constitución oficial, Puerto Lumbreras ¡YA! inicia su actividad política con la intención de consolidarse como una nueva opción en el panorama municipal de cara a la próxima cita electoral.