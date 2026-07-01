Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha finalizado las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor, la RM-19, una actuación que permitirá reforzar la seguridad vial y garantizar la funcionalidad de esta infraestructura estratégica durante episodios de tormentas.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, supervisaron este martes la finalización de la segunda fase de esta actuación, que ha supuesto una inversión global de 1,7 millones de euros y que beneficiará a los más de 10,5 millones de usuarios que utilizan esta infraestructura al año.

García Montoro destacó que “esta actuación permite completar la mejora del sistema de drenaje de la RM-19 para garantizar la funcionalidad de la autovía durante episodios de lluvias intensas y reforzar la seguridad de los usuarios”.

“El objetivo del Gobierno regional es seguir adaptando la red regional de carreteras frente a fenómenos meteorológicos extremos mediante actuaciones que mejoren la resiliencia de las infraestructuras y la seguridad vial”, señaló el consejero, que recordó que esta actuación cuenta con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Asimismo, insistió en la necesidad de que el Ministerio ejecute cuanto antes infraestructuras hidráulicas de defensa y contención necesarias para reforzar la defensa contra inundaciones en la comarca del Mar Menor.

La segunda fase de las obras han supuesto una inversión de 1.105.416 euros y culmina la intervención iniciada previamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 22 y 24 de la RM-19, donde se ejecutó una primera fase con una inversión de 633.497 euros. La actuación global ha sido cofinanciada mediante una colaboración público-privada entre la Comunidad y la mercantil Himoinsa.

La actuación ha consistido en la instalación de nuevos marcos rectangulares de hormigón para dar continuidad al drenaje longitudinal existente, la ampliación de la sección hidráulica de la cuneta actual y el refuerzo de la estabilidad del sistema mediante escollera hormigonada, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua sobre la calzada y prevenir posibles cortes de tráfico durante episodios de precipitaciones intensas.

12,3 millones para adaptar las carreteras frente a inundaciones

Esta intervención forma parte del Plan de adaptación de carreteras frente al riesgo de inundación, impulsado por el Gobierno regional para proteger y adaptar la red regional de carreteras ante episodios de lluvias intensas y fenómenos meteorológicos extremos.

En el marco de este plan ya se han ejecutado actuaciones por valor de 12,3 millones de euros. Las más destacables, además de esta actuación en la RM-19, son la mejora de la variante de Torre Pacheco (RM-313), con una inversión de 3,8 millones de euros; la mejora de la carretera que une el municipio de Abanilla, a través de Venta Collares, con la pedanía alicantina de Pinoso (RM-422), con una dotación de 1,5 millones de euros y las obras de reparación y mejora frente a las lluvias, de la carretera que une las pedanías lorquinas de El Garrobillo y Ramonete (RM-D20), por importe de 605.000 euros.

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Entre las próximas actuaciones de este plan se encuentra la obra de mejora de la carretera que une Torre Pacheco con Pozo Aledo (RM-F28), que está licitada y supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros.