Las Fiestas del Cristo del Rayo de Moratalla ofrecen más de 120 actividades y refuerzan su atractivo turístico

Las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Rayo de Moratalla se celebrarán del 11 al 17 de julio, con un amplio programa de actividades que tendrá como elemento central sus tradicionales encierros por vereda, además de conciertos y espectáculos musicales, actividades infantiles y otras propuestas para todos los públicos.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, y el alcalde de Moratalla, Juan Soria, presentaron los detalles de la programación, que este año incluye más de 120 actividades para celebrar los 405 años de historia de esta festividad, declarada de Interés Turístico Regional.

Durante su intervención, Martínez destacó que estas fiestas son “uno de los acontecimientos más llamativos del verano en la Región, actuando no solo como reclamo turístico de primer orden, sino como un factor identitario que consolida el sentimiento de pertenencia de la población local”.

La programación taurina se completará con desencajonamientos, sueltas nocturnas y actividades infantiles

Los encierros volverán a ser el principal atractivo de las fiestas. Entre el 11 y el 17 de julio, se celebrarán siete grandes encierros por vereda, en los que participarán reses de las ganaderías Herederos de Antonio Fernández ‘El Cocina’, Juan Carlos Cascales, Juanfran, El Rellano, Miura y Victorino Martín. La programación taurina se completará con desencajonamientos, sueltas nocturnas y actividades infantiles relacionadas con el mundo del toro.

Actos previos

Encierrros típicos en Moratalla / Enrique Soler

Los actos previos a la fiesta comenzarán el viernes 10 de julio con el tradicional chupinazo; el bando panocho; y la llegada del Tío de la Pita y los cabezudos, además de la actuación del DJ Nano y otros grupos repartidos por diferentes escenarios en el casco urbano.

Las fiestas incluirán actividades dirigidas a las familias y al público infantil, como la vereda y el encierro infantil; la fiesta del agua y la de la espuma; juegos tradicionales; búsqueda del tesoro; un espectáculo de luz nocturno; concursos; degustaciones gastronómicas; el desfile de carrozas; y diferentes pasacalles.

La oferta festiva se complementará con los conciertos de Camelados, Teína, Marlene, Siroko Cover Band, Sr. Lobo y El Reencuentro

La oferta festiva se complementará con los conciertos de Camelados, Teína, Marlene, Siroko Cover Band, Sr. Lobo y El Reencuentro, además de otros tributos a Extremoduro (Pedrá) y Héroes del Silencio (Iberia Sumergida); festivales de música electrónica, y numerosas actuaciones de charangas repartidas durante toda la semana.

Récord Guinness

Entre las novedades de esta edición figura además el intento de conseguir un récord Guinness, previsto para la tarde del 17 de julio, coincidiendo con la última jornada festiva.

Juan Francisco Martínez recordó que la Comunidad continúa apoyando las fiestas y tradiciones de los municipios como uno de los grandes atractivos turísticos del destino, en el marco de la campaña regional 'Mucho que celebrar'. En este sentido, la Región cuenta con 34 fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, 4 de Interés Turístico Nacional y 14 de Interés Turístico Internacional, situándose como la segunda comunidad autónoma con mayor número de reconocimientos de este tipo.