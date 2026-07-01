La Comunidad inicia las obras para revitalizar la Plaza del Castillo y reforzar el valor histórico del casco antiguo de Cehegín

La Comunidad Autónoma ha iniciado las obras de mejora paisajística de la Plaza del Castillo de Cehegín, una actuación destinada a revitalizar este espacio emblemático del casco histórico, incrementar las zonas verdes, favorecer el uso ciudadano y reforzar la puesta en valor del patrimonio urbano y cultural del municipio.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, visitó el inicio de los trabajos junto con la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y destacó que “esta actuación permitirá recuperar y embellecer uno de los espacios más representativos del centro histórico de Cehegín, haciéndolo más atractivo, accesible y confortable para vecinos y visitantes”.

García Montoro explicó que “el paisaje es una herramienta fundamental para conservar nuestra identidad, mejorar la calidad urbana y generar nuevas oportunidades de dinamización económica y turística”.

“El Ejecutivo regional mantiene una apuesta decidida por la recuperación de los cascos históricos mediante intervenciones que respetan el patrimonio y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”, y añadió que “proyectos como este demuestran cómo pequeñas actuaciones bien planificadas pueden transformar espacios urbanos y reforzar el atractivo de nuestros municipios”.

La actuación cuenta con una inversión autonómica de 36.300 euros y se enmarca en la Estrategia de Paisaje de la Región de Murcia, así como en las propuestas recogidas en el Estudio de Paisaje Histórico de la Comarca del Noroeste elaborado por la Comunidad Autónoma.

Además, se reordenará y renovará el mobiliario urbano para favorecer la interacción social y el disfrute del espacio público

Las obras contemplan la plantación de ocho ejemplares de plátano de sombra para incrementar las zonas verdes y mejorar el confort climático de la plaza, la creación de una nueva zona ajardinada central y la incorporación de arbolado de hoja perenne en el área del mirador hacia la iglesia de la Concepción.

Además, se reordenará y renovará el mobiliario urbano para favorecer la interacción social y el disfrute del espacio público, mediante la adaptación y nueva disposición de los bancos existentes. También se instalarán maceteros móviles con vegetación para minimizar el impacto visual de los vehículos estacionados sin interferir en la celebración de actos públicos y actividades culturales.

La intervención incluye igualmente la creación de un espacio de interpretación junto a la iglesia de la Magdalena

La intervención incluye igualmente la creación de un espacio de interpretación junto a la iglesia de la Magdalena, que permitirá divulgar el valor histórico y patrimonial del entorno y dar a conocer el antiguo sistema defensivo medieval vinculado al Castillo de Cehegín. Este espacio contará con paneles informativos diseñados bajo criterios de accesibilidad para facilitar su comprensión a todos los públicos.

Por otro lado, la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, puso en valor “el compromiso y la cooperación de la Comunidad Autónoma con el municipio de Cehegín”.

Estrategia de Paisaje

de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor visitó el inicio de los trabajos / La Opinión

La Estrategia de Paisaje de la Región de Murcia nace del compromiso del Gobierno regional con el Convenio Europeo del Paisaje, que reconoce el paisaje como un elemento esencial para la calidad de vida, la identidad cultural y el desarrollo sostenible de los territorios.

En este marco, la Comunidad ha impulsado distintos estudios de paisaje histórico en las principales comarcas de la Región con el objetivo de identificar, proteger y poner en valor aquellos espacios urbanos y territoriales que forman parte de la memoria colectiva de los municipios.

Entre estos trabajos destaca el Estudio de Paisaje Histórico de la Comarca del Noroeste, del que surge esta actuación en Cehegín, orientada a conservar el carácter histórico de la Plaza del Castillo y potenciar su integración paisajística como espacio de encuentro, contemplación y disfrute ciudadano. Con el material fotográfico de ese estudio se llevó a cabo la exposición ‘Paisaje de los sentidos’, inaugurada en el Museo Arqueológico de Cehegín, en octubre del año pasado por el consejero.

Inversiones en Cehegín

El Gobierno regional también ha realizado inversiones este último año por valor de 3,4 millones de euros para mejorar las carreteras de Cehegín. Concretamente, el año pasado se invirtieron 482.420 euros en las obras de emergencia de dos vías afectadas por las lluvias de marzo del pasado año. Asimismo, también en 2025 se invirtieron más de 3 millones de euros en la conservación y explotación de la autovía del noroeste y en la conservación de las carreteras del término municipal de Cehegín.

Por otro lado, la Consejería va a reforzar la seguridad en la carretera que une el municipio con Caravaca de la Cruz, la RM-517, con una inversión regional de 545.000 euros que se destinará a la construcción de una nueva glorieta.