Caravaca culmina la renovación de la flota de vehículos de la Policía Local y refuerza los medios tecnológicos

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz continúa avanzando en la modernización de la Policía Local con la incorporación de nuevos vehículos, equipamiento tecnológico y medios materiales que permitirán reforzar la capacidad operativa del cuerpo y seguir mejorando el servicio que se presta a la ciudadanía. Con estas actuaciones, el Consistorio culmina la renovación y ampliación de la flota policial y continúa desarrollando el plan de modernización emprendido durante los últimos años para dotar a los agentes de herramientas más eficaces y adaptadas a las necesidades actuales.

Se ha adquirido un sistema avanzado de detección de matrículas y más cámaras de videovigilancia en las pedanías

Región de Murcia ‘Más Segura’

El alcalde, José Francisco García, junto al concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Fernández Tudela, y el comisario jefe de la Policía Local, José Alfonso Toral, ha presentado los nuevos recursos incorporados, financiados mediante una subvención de 86.000 euros concedida por la Comunidad Autónoma, dentro del plan de apoyo a las plantillas de Policía Local. Esta ayuda, al igual que otras recibidas anteriormente por el Ayuntamiento para seguir reforzando los medios materiales y tecnológicos del cuerpo, se enmarca en la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana Región de Murcia ‘Más Segura’.

Entre las principales adquisiciones destaca un nuevo vehículo adaptado de apoyo para la realización de atestados y otras funciones del área de Tráfico, cuya inversión asciende a 39.000 euros. A ello se suman dos nuevas motocicletas, con un coste de 23.642 euros, que facilitarán el patrullaje y mejorarán la accesibilidad a caminos y zonas rurales, permitiendo una respuesta más ágil y eficaz en todo el término municipal.

La inversión también ha permitido seguir reforzando los recursos tecnológicos de la Jefatura con la incorporación de un nuevo puesto informático técnico especializado para la gestión de emergencias y la adquisición del sistema avanzado de lectura de matrículas Discover Elite que contribuirá a mejorar las labores de vigilancia, control y prevención.

Asimismo, el Ayuntamiento continuará ampliando el circuito municipal de videovigilancia mediante la instalación de nuevas cámaras en distintos puntos de las pedanías, reforzando así la seguridad en el medio rural y mejorando la capacidad de prevención y respuesta ante posibles incidencias.

Más agentes

Entre las principales adquisiciones destaca un nuevo vehículo adaptado de apoyo para la realización de atestados y otras funciones del área de Tráfico / Enrique Soler

Durante la presentación de los nuevos medios también se ha dado a conocer la incorporación, en comisión de servicio, del agente caravaqueño Víctor Sánchez Llorente, con la que la plantilla de la Policía Local alcanza los 42 efectivos.

La plantilla suma un total de 42 agentes con la incorporación en comisión de servicio del policía caravaqueño Víctor Sánchez Llorente

José Francisco García ha señalado que estas actuaciones forman parte de "una estrategia mucho más amplia que iniciamos hace siete años para estructurar, fortalecer y modernizar la Policía Local, incrementando tanto los medios materiales como la propia plantilla". "Hoy contamos con una Policía Local mejor preparada, mejor equipada y con mayores capacidades para afrontar los retos actuales en materia de seguridad ciudadana", ha afirmado.

Una estrategia mucho más amplia que iniciamos hace siete años para estructurar, fortalecer y modernizar la Policía Local José Francisco García — Alcalde de Caravaca

El alcalde ha destacado además que "los resultados de esta planificación son evidentes". "Caravaca es un municipio con unos bajos índices de incidencia delictiva y con unos elevados niveles de seguridad, fruto del trabajo que desarrollan diariamente nuestros agentes y de la estrecha coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha manifestado.

José Francisco García ha añadido que "la seguridad es un elemento esencial para la calidad de vida de nuestros vecinos". Por ello, ha asegurado que "el Ayuntamiento seguirá aprovechando todas las líneas de financiación disponibles para continuar incorporando nuevos recursos y avanzando en la modernización permanente de la Policía Local".