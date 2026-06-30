Oncología en Cieza: Más de 473 pacientes atendidos y 75 en lo que va de año con el programa 'Como en casa'

El nuevo programa de Oncología ‘Como en casa en ningún sitio’ desplegado en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza benefició un total de 473 pacientes en 2025, y evitó que se tuvieran que desplazar al hospital Morales Meseguer, donde hasta ahora se les realizaba la revisión. En lo que llevamos de año, ya se ha atendido a 75 y realizado casi 500 consultas.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visitó este lunes al centro hospitalario Lorenzo Guirao, donde se ha desplegado este modelo de colaboración que está permitiendo mejorar la atención sanitaria del área de Salud IX- Vega Alta, de referencia para los municipios de Abarán, Blanca y Cieza.

Ayala afirmó que “estos programas son los que demuestran que el Servicio Murciano de Salud está centrado, no sólo en la asistencia médica de calidad, sino en el bienestar del paciente. En este caso, que los pacientes especialmente vulnerables como los oncológicos estén cerca de su domicilio y se les evite desplazamientos innecesarios”.

“Constituye un modelo de atención innovador, eficiente y humanizado”, resaltó.

La consejera destacó que el programa “se lleva a cabo con la intervención y participación del paciente en la toma de decisiones a la hora de decidir si recibe el tratamiento en el Hospital Morales Meseguer o cerca de su domicilio, en el centro hospitalario de Cieza”.

En cuanto a los detalles del programa, la consejera explicó, que ofrece una atención integral y multidisciplinar, así como la administración del tratamiento en el propio hospital de Cieza, con lo que se mejora la experiencia asistencial y se optimizan recursos del sistema sanitario oncológico.

La proximidad asistencial permite que los tratamientos oncológicos orales e intravenosos de baja complejidad se administren de forma segura. Con este enfoque humanizador, la tecnología y la eficiencia organizativa se ponen al servicio del paciente, lo que facilita una atención más personal. Bajo este marco, los tratamientos se administran en un entorno más accesible y familiar y aportan valor en términos de bienestar, autonomía y acompañamiento al paciente.

La cifra de atenciones en el hospital de Cieza supone un 20,6 por ciento más que en 2024 respecto al año anterior gracias a la creación de una nueva agenda destinada a patología oncológica mamaria, que se suma a la consulta de patología oncológica digestiva que ya se prestaba con anterioridad.

Para el desarrollo de este programa se cuenta con dos oncólogos médicos, presentes en el hospital Lorenzo Guirao dos días a la semana. Estos valoran la situación clínica del paciente y la idoneidad del tratamiento con el servicio de Farmacia del hospital, -responsable de la validación farmacoterapéutica de la quimioterapia intravenosa y oral-, y del equipo de Enfermería, que es parte esencial del programa, y que ha recibido formación específica para ello.

Nuevo protocolos de tratamiento

Por otra parte, se van a incorporar nuevos protocolos de quimioterapia desde el Servicio de Farmacia del hospital de Cieza con el fin de administrar medicamentos continua de forma ambulatoria (quimioterapia, antibióticos o medicamentos que requieran una atención continua por parte del personal sanitario), generalmente durante 48 horas o varios días. Estos tratamientos van destinados especialmente a pacientes con cáncer colorrectal, gástrico y de mama, que pueden ser administrados indistintamente mediante infusores elastoméricos o bombas de cassettes.

Este importante cambio tiene como objetivo evitar el desplazamiento al Hospital Morales Meseguer de los pacientes del área IX de Salud y sus familiares, como hacían hasta ahora, tan solo para efectuar, por ejemplo, el recambio del cassette.

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El nuevo protocolo ha permitido mejorar la calidad de vida y asistencial que se presta en Cieza y aumentar la seguridad del paciente al evitarle desplazamientos, tanto en ambulancias como en vehículos, además de una permanente comunicación, cooperación y colaboración entre los equipos de ambos hospitales implicados.