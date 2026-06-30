El melón de la Región bate récords de exportación y alcanza 155,2 millones de euros

El valor de las exportaciones de melón de la Región de Murcia alcanzaron en 2025 los 155,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,56 por ciento respecto al año anterior, dato que destacó este lunes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su visita a las instalaciones de la cooperativa Gregal en Torre Pacheco.

"Estos datos en exportaciones de melón confirman que la Región de Murcia es referente indiscutible en Europa, y que empresas como Gregal son la mejor prueba de lo que es capaz de hacer nuestro sector hortofrutícola", afirmó Buendía.

Gregal, fundada en 1979 y constituida como cooperativa en 1993, es una de las empresas exportadoras de hortalizas y melones de la Región. La forman 135 socios y cuenta con filial propia en Reino Unido desde 1996.

El consejero indicó que se espera que la actual campaña mantenga los datos de producción, pero mejorando los parámetros de calidad de la fruta. "Las previsiones para 2026, aunque todavía provisionales, apuntan a que puede ser una buena campaña de melón por la calidad del producto. Algo que esperamos que se siga repitiendo en los próximos años. Pero eso solo es posible si garantizamos el agua."

Revindicó la necesidad de mantener los envíos de agua del trasvase Tajo-Segura, al que se refirió como "la espina dorsal de la agricultura murciana”, y advirtió de que “los recortes anunciados por el Gobierno de España, un 40 por ciento menos de caudal, un recorte de otros 105 hectómetros cúbicos en unos regadíos ya infradotados, ponen en riesgo 100.000 empleos directos y 4.000 millones de euros de actividad económica”.

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"No se puede seguir castigando a quien mejor gestiona el agua. La Región pone a disposición de los regantes cada año cerca de 120 hectómetros cúbicos que proceden de la depuración, un agua que tiene una segunda vida en los campos de cultivo”. Buendía también reclamó “no demonizar al agricultor” y señaló que “el regante murciano riega gota a gota, invierte en tecnología y cuida su entorno; defenderlo es defender la soberanía alimentaria de España y Europa”, concluyó.