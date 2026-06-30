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Colombicultura en Jumilla: Nishioka, vencedor del concurso homenaje a Jesús Lozano Piqueras

Ganadores del concurso

Ganadores del concurso / José García

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José García

Punto final a la colombicultura en la Región de Murcia con la disputa de un concurso homenaje a Jesús Lozano Piqueras “Kiki” organizado por el Centro Deportivo “el Jumillano”.

El ejemplar deportivo Nishioka (en honor al tenista Yoshihito Nishioka) de la peña Tejero y Juanón de Roldán (Torre Pacheco) ha sido el vencedor del torneo, por delante del palomo 5 Jotas de la familia Villalba, Los Frescos, Tito y Pirrili, de Cieza, y en tercera posición Alerta Figura de la peña Tejero y Juanón.

Nishioka fue un regalo el pasado verano de la peña “Pikus” de unos hermanos de Sevilla; un ejemplar deportivo que trabaja muy bien en la rama y es un obrero; palomo de cuarta temporada que se lesionó esta temporada y ha comenzado a competir en marzo.

Esta prueba deportiva se ha disputado a seis sueltas puntuables y el domingo pasado tuvo lugar una comida de hermandad con unos 200 asistentes que se reunieron en lo salones Pío XII de Jumilla; los palomos deportivos procedentes de Jumilla, Monovar, Pinoso, Yecla, Cieza, Caudete, Archena, Lorquí, Ceutí, Ricote, Albacete, Tenerife, Gran Canaria, Murcia y Roldán, entre otros.

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El homenajeado, Jesús Lozano Piqueras, de 67 años de edad, lleva desde los ocho años practicando el deporte de la colombicultura y es un entusiasta de este deporte.

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