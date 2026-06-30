Caravaca aprueba la ampliación del horario de las terrazas de hostelería durante la temporada de verano

El Pleno correspondiente al mes de junio del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz aprobó la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas en la Vía Pública, con el objetivo de ampliar el horario de funcionamiento durante la temporada de verano en fines de semana y vísperas de festivos.

La modificación contempla una ampliación de 30 minutos en el horario de cierre de las terrazas, que podrán permanecer abiertas hasta las 2.00 horas de los sábados, domingos y vísperas de festivos de la temporada estival, comprendida en la ordenanza entre el 16 de marzo y el 14 de octubre.

Atendiendo una demanda del sector hostelero y buscando compatibilizar la actividad económica con el descanso vecinal

Con esta medida, el Ayuntamiento da respuesta a una demanda planteada por el sector de la hostelería, uno de los motores de actividad del municipio, al tiempo que busca mantener un equilibrio entre las necesidades de los establecimientos y el derecho al descanso de los vecinos.

La propuesta del equipo de Gobierno salió adelante con los votos favorables de los grupos municipales del Partido Popular y Vox y la abstención del Grupo Municipal Socialista. Tras su aprobación inicial, se abre ahora un periodo de 30 días para la presentación de alegaciones.

El Pleno actualiza el acuerdo para posibilitar la implantación de la Oficina del DNI

Instalaciones de la futura oficina de documentación de la Policía Nacional / Enrique Soler

En otro orden de asuntos, el Pleno aprobó por unanimidad la modificación del acuerdo de cesión gratuita de uso un local situado en Gran Vía a favor de la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía Nacional, para la implantación y funcionamiento de una Oficina de Documentación de la Policía Nacional en Caravaca de la Cruz.

El Pleno aprobó la modificación del acuerdo de cesión solicitado por el Ministerio del Interior para continuar con la implantación de la Oficina del DNI, que obliga al Ayuntamiento a la dotación y mantenimiento del local ya cedido

La modificación responde a un nuevo requerimiento del Ministerio del Interior, que altera las condiciones inicialmente acordadas en noviembre de 2025. El nuevo escrito establece que el Ayuntamiento deberá asumir, además del coste del alquiler del local, los gastos relativos al equipamiento informático y mobiliario, así como la contratación, los suministros y el mantenimiento de las instalaciones.

Desde el Consistorio se puso de manifiesto que, pese a no tratarse de una competencia municipal, se aceptan estas nuevas exigencias para hacer posible la implantación de un servicio muy demandado que dará cobertura a toda la Comarca del Noroeste, si bien se reclamará por todas las vías posibles la modificación de estas condiciones.

El antiguo colegio de Los Royos llevará el nombre de Centro Social Amparo Morenilla Martínez

La Corporación Municipal aprobó igualmente por unanimidad la propuesta de Alcaldía para denominar el antiguo centro escolar de Los Royos como Centro Social Amparo Morenilla Martínez, atendiendo así la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos de la citada pedanía.

La Corporación dio luz verde a la denominación del antigua escuela rural de Los Royos como ‘Centro Social Amparo Morenilla Martínez’

El reconocimiento pone en valor la trayectoria de Amparo Morenilla Martínez, quien dedicó más de veinte años a la docencia en el CEIP Virgen de la Candelaria de Barranda y ha destacado por su compromiso con la educación pública y con la vida social de Los Royos. Asimismo, se ha querido reconocer su ejemplo de fortaleza tras haber sido diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), así como su constante implicación en la organización de actividades, la recuperación de tradiciones y la dinamización de la vida vecinal.

El antiguo colegio, hoy convertido en centro social y cultural, constituye el espacio idóneo para rendir homenaje a una persona que simboliza los valores de la educación, la solidaridad y el servicio a la comunidad.

El Pleno aprueba cuatro mociones de los grupos municipales

Celebración de la sesión plenaria / La Opinión

Durante la sesión plenaria también se debatieron distintas mociones presentadas por los grupos políticos con representación municipal.

Por unanimidad salió adelante la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para continuar impulsando medidas destinadas a la limpieza, recuperación y vigilancia de los vertederos incontrolados.

En la sesión plenaria también se aprobaron mociones relacionadas con la limpieza de vertederos, el servicio de limpieza y recogida de residuos, la conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ+ y la convocatoria de elecciones generales

Asimismo, fue aprobada la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la fiscalización del contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos de Caravaca de la Cruz. La iniciativa contó con los votos favorables de los grupos municipales Socialista y Vox y la abstención del Grupo Municipal Popular.

La tercera iniciativa presentada por el Grupo Municipal Socialista, con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, obtuvo los votos favorables del PSOE, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox.

Por último, el Pleno aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales. La iniciativa fue respaldada por los grupos Popular y Vox y contó con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista.