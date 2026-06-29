El PSOE de Molina de Segura denuncia que el PP "ha intentado borrar de forma torpe" la huella del exjefe de Empleo de su web

El PSOE de Molina de Segura denuncia que el Partido Popular ha modificado textos publicados en su propia web para eliminar referencias a J.P.M., exjefe de servicio de Empleo, y sustituirlas por el nombre de C.A.

Los socialistas señalan que el cambio se ha detectado en artículos antiguos de la web del PP local. En el buscador todavía aparece el nombre de exjefe de servicio de Empleo, pero al entrar en la noticia, el texto ya ha sido cambiado. "Lo han hecho mal. Y lo han hecho porque tienen algo que ocultar", afirmó este lunes Isabel Gadea, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

El PSOE recuerda que J.P.M. figuraba en la estructura orgánica del PP de Molina. En la noticia sobre la Junta Directiva del PP se indicaba que presidía el Comité Organizador del Congreso local y que C.A. lo acompañaba como vicepresidenta. También aparece en publicaciones posteriores del PP sobre equipos de campaña y áreas de trabajo.

El PSOE considera que este intento de borrado llega en pleno caso Vermut, relacionado con el uso indebido de una tarjeta municipal para compras personales por un importe cercano a los 16.000 euros.

Según el borrador de la nota sobre este caso, el Grupo Municipal Socialista pidió información hasta en cuatro ocasiones: el 16 de marzo, el 18 de marzo, el 6 de abril y el 4 de mayo de 2026. También consta que la remisión a Fiscalía tendría sello de entrada del 15 de mayo de 2026, no tres meses antes.

"Primero dijeron que todo estaba controlado, luego dijeron que actuaron desde el primer momento. Después, que el PSOE se había enterado tarde, y ahora vemos que también han intentado limpiar su propia web. Las mentiras tienen las patas muy cortas, y en este caso tienen rastro digital", señaló Gadea.

La portavoz socialista añadió que el PP "no puede borrar con una edición web lo que ya sabe toda Molina". "Estamos hablando de dinero público. De una tarjeta municipal. De compras como vermut, lasaña congelada o desodorante. Y ahora también hablamos de una operación de maquillaje político para esconder vínculos incómodos", añadió.

"¿Qué esconden PP y VOX bajo la alfombra?"

El PSOE exige al alcalde, José Ángel Alfonso, que dé explicaciones públicas sobre los cambios realizados en la web del PP y sobre el vínculo político y orgánico de J.P.M. con el partido. "¿Por qué han cambiado esos textos? ¿Quién dio la orden? ¿Qué querían ocultar? ¿Qué más esconden bajo la alfombra el PP y VOX en Molina?", se pregunta Isabel Gadea.

Los socialistas recuerdan que el caso Vermut no es el único asunto sobre el que el Gobierno local guarda silencio. También señalan la sentencia relacionada con una compañera del equipo de Gobierno, de la que, según el PSOE, no se han dado explicaciones desde que pasó por Junta de Gobierno el 4 de mayo.

"Cada vez que aparece un problema, el Gobierno de PP y Vox hace lo mismo: calla, tapa y espera a que pase. Pero Molina no merece un gobierno que esconda. Molina merece un gobierno que dé la cara", concluyó Isabel Gadea.