El cabo fallecido durante un salto paracaidista en Huesca era vecino de Alcantarilla

El militar fallecido la pasada noche durante un ejercicio nocturno de salto paracaidista era vecino de Acantarilla ha informado este lunes el delegado del Gobierno en esta comunidad, Francisco Lucas.

Se trata del cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV), que ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y ha participado en misiones en el extranjero en Irak, y en territorio nacional.

El fallecimiento ha tenido lugar en Huesca, durante un lanzamiento paracaidista nocturno en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', un ejercicio de adiestramiento que se realiza cada año.

El delegado del Gobierno en la región de Murcia ha expresado en su cuenta de X su pésame a los familiares y amigos del cabo. "Siempre recordaremos su servicio a España, especialmente en momentos difíciles como la pandemia o la DANA de Valencia de 2024", ha escrito.

Mallo había sido condecorado con las medallas Conmemorativas de la Operación Balmis y de la Dana y se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

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"En este momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra, queremos expresar nuestro más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.