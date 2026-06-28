Los tuaregs exhiben su poder en el Gran Desfile de Moros y Cristianos de Santomera

El Gran Desfile de Moros y Cristianos elevó la temperatura en Santomera transformando sus calles en pleno desierto del Sáhara, cuando pasaban los tuaregs, representados en la kábila Yonud: Hijos del Desierto, que recibió la capitanía de esta edición.

El Gran Qair Juan José Pérez a lomos de un camello recreó en su boato un viaje por el Sáhara combinando ballets, percusión en directo, fuego, escuadrones, y una cuidada escenografía que se pudo sentir en todo el recorrido por el municipio desde el parque Adolfo Suárez hasta el Campamento Festero, atravesando la avenida Juan Carlos I y las calles del Calvario y Octavio Carpena Artés, ante la atenta mirada de vecinos y visitantes.

No obstante, su turno no llegó al inicio, pues empezó el bando cristiano con la comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán, que este año celebra su 45.º aniversario. La formación estrenó las filas infantiles ‘Herederas de la Cruz’ y ‘Guardianes de la Estrella’, incorporaciones que se suman a algunas de las escuadras más representativas de la comparsa, como ‘Damas Luna de Gules’, ‘Guerreros de la Cruz’ y ‘Guerreros del Ampurdán’.

Esta edición estuvo marcada por el hermanamiento con las Fiestas de la Bruja de Alcantarilla

A continuación fue el turno de los Piratas Berberiscos, que volvieron a sorprender con un desfile lleno de dinamismo, numerosas filas y coreografías. Uno de los momentos más entrañables lo protagonizó el barco en el que recorrieron el itinerario los más pequeños de la comparsa junto a María José Vigueras, Madrina Brujera de las Fiestas de Alcantarilla.

Tras ellos llegaron los Contrabandistas del Mediterráneo y los Moros Almorávides, que volvieron a demostrar la solidez de una comparsa plenamente consolidada, con un cortejo que combinó elegancia, tradición y un vistoso vestuario y maquillaje.

El cierre correspondió a los Moros Al-Majus, la nueva comparsa incorporada este año a las fiestas. La formación reunió a festeros procedentes de otras comparsas junto a nuevos integrantes. Asimismo, esta edición estuvo marcada por el hermanamiento con las Fiestas de la Bruja de Alcantarilla.