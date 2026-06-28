Inhabilitan a una exedil de Molina de Segura por emisión ilegal de tarjetas de aparcamiento

La Audiencia Provincial de Murcia condenó a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo a la exconcejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura, del PP, por la expedición ilegal de tarjetas de aparcamiento para discapacitados, al tiempo que absuelve a una segunda exedil, de la misma formación política.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, declara probado que la primera, entre los años 2011 y 2014, dictó resoluciones de concesión de tarjetas destinadas a personas con discapacidad omitiendo trámites esenciales del procedimiento o contraviniendo los informes que emitía el técnico municipal encargado de esa materia.

Y añade que esa actuación arbitraria constitutiva del delito de prevaricación por el que se la condena se concretó en un total de ocho expedientes, mientras que en otros quince no está probado que autorizase su concesión a sabiendas de que faltaban los certificados del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el informe del técnico.

En cuanto a la segunda exconcejal, la Sala dice que no está demostrado que tuviera ningún tipo de intervención directa en la emisión de las tarjetas expedidas en favor de dos familiares.

La sentencia aplica a la exedil condenada la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada dada la demora en que ha incurrido a tramitación de la causa y, por otro lado, desestima la petición del Ayuntamiento de ser indemnizado con 30.000 euros por los perjuicios causados al no demostrar su existencia.

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La sentencia indica que la misma no es firme, ya que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región.