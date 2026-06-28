La Cofradía Beso de Judas entrega el Denario de plata Gaspar Herrero, premio que recogen sus amigos: Los Troni

Los Troni, amigos inseparables de Gaspar Herrero Mateos, han sido este año los encargados de recoger el premio Denario de Plata que concede anualmente la Cofradía Beso de Judas.

En su intervención, los Troni manifestaron que: “Gaspar Herrero es la Semana Santa en persona y es un premio merecido por su entrega cada año “se deja la piel” a este colectivo”.

Previamente a la entrega del Denario de Plata tuvo lugar una misa de hermandad en la Parroquia Mayor de Santiago con la entrega de medallas a los nuevos hermanos de la cofradía y la procesión de San Pedro; los actos finalizaron con un concierto a cargo de la Banda de cornetas y tambores nuestra Señora de las Lamentaciones.

Las autoridades durante la entrega del drenario de plata. / José García Simón

El "Denario de Plata" es un galardón anual que otorga la Cofradía del Beso de Judas de Jumilla durante los actos de celebración de la festividad de San Pedro. Este reconocimiento premia la dedicación, el trabajo y la trayectoria de personas o entidades dentro de la hermandad.

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