Los centros educativos de Caravaca reciben 5.000 euros en microbecas para apoyar la participación en actividades escolares

La Asociación Unidad y Fraternidad, con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ha hecho entrega a los centros educativos del municipio de una ayuda económica por importe de 5.000 euros destinada a facilitar la participación de alumnado de familias con dificultades socioeconómicas en actividades extraescolares y complementarias programadas durante el curso.

La dotación económica de esta edición procede de la recaudación obtenida en la gala benéfica cultural ‘Comparte tus talentos’ y de las aportaciones realizadas por empresas

Esta iniciativa solidaria, conocida como ‘microbecas’, se desarrolla desde hace varios años con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades entre los escolares. La dotación económica de esta edición procede de la recaudación obtenida en la gala benéfica cultural ‘Comparte tus talentos’ y de las aportaciones realizadas por empresas colaboradoras.

El concejal de Educación, José Fernández Tudela, y la presidenta y la vicepresidenta de la Asociación Unidad y Fraternidad, Mari Carmen Jiménez y Consuelo Marín, han hecho entrega de estas ayudas a los directores de los colegios del casco urbano y de las pedanías, agradeciendo la implicación de todas las personas y entidades que hacen posible este proyecto solidario.

Mariápolis 2026 en Caravaca de la Cruz

Encuentro con el obispo de la Diócesis de Cartagena / La Opinión

Del 9 al 12 de octubre se desarrollará en Caravaca de la Cruz un programa que con el lema «Caminos de fraternidad» incluye momentos de reflexión, intercambio de experiencias, talleres y mesas redondas, en un ambiente de fraternidad entre personas de todas las edades llegadas desde distintas regiones.

Un programa que con el lema «Caminos de fraternidad» incluye momentos de reflexión, intercambio de experiencias, talleres y mesas redondas

La Mariápolis es una propuesta abierta a todos —familias, jóvenes, niños y adultos— que invita a vivir unos días inspirados en el Evangelio, compartiendo la vida cotidiana desde la fraternidad, el diálogo y la alegría.

El punto principal de encuentro será el Pabellón Multiservicios (Salones Castillo) de Caravaca de la Cruz. La Mariápolis cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y de la Diócesis de Cartagena, así como con otros espacios puestos a disposición por instituciones y entidades locales.

El obispo animó a los focolares a trabajar con entusiasmo en los preparativos de este encuentro y conoció de primera mano algunas de las acciones que las diferentes comunidades locales están desarrollando y su compromiso en distintos ámbitos de la sociedad como la sanidad, la educación, el voluntariado y el mundo de la política; así como la participación en actividades ecuménicas junto a personas de otras denominaciones cristianas y de otras religiones.

Movimiento de los focolares

El Movimiento de los Focolares nació en Italia durante la II Guerra Mundial, en un contexto marcado por la deshumanización, las bombas y la destrucción. Su fundadora, Chiara Lubich (1920-2008), descubrió que el Evangelio podía vivirse en cualquier circunstancia, demostrando que es actual y portador de la presencia de Jesús. Junto con sus amigas y otras personas cercanas, comenzó a vivir la Palabra de Dios al pie de la letra. Este estilo de vida, basado en el amor recíproco, se expandió rápidamente, contagiando a quienes las rodeaban.

La espiritualidad del Movimiento de los Focolares es una espiritualidad de comunión

La espiritualidad del Movimiento de los Focolares es una espiritualidad de comunión: un camino hacia Dios que recorremos juntos. Desde sus inicios, esta vocación se ha manifestado en su carácter universal, llegando más allá de la Iglesia católica y acogiendo a personas de distintas confesiones cristianas, otras religiones o sin convicciones religiosas.