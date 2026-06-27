‘Un verano de cine’ regresa a Lorca con cintas de comedia, suspense y romance

‘Un verano de cine’ regresa a Lorca con «cine de comedia, de aventura, clásico, de suspense, melodrama, humor, acción y animación», en palabras del concejal de Cultura, Santiago Parra, que presentó ayer el programa. Será una oferta gratuita, al aire libre y para todos los públicos que se llevará a cabo en la plaza Calderón de la Barca todos los martes de julio y agosto, a partir de las 22.00 horas.

La película que abre la programación el martes 7 de julio es la reciente adaptación en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón, dirigda por Dean Deblois, creador de los largometrajes de animación.

La infiltrada, el martes 14 de julio, será la segunda película que se proyectará. Se trata de un thriller trepidante sobre la lucha antiterrorista, que consiguió el Goya a mejor película y a mejor actriz, para Carolina Yuste, en la última edición de los premios del cine español, informa el Consistorio.

El martes 21 de julio se podrá ver F1. La película, una superproducción ‘made in Hollywood’ sobre el mundo de la competición reina del automovilismo, con unas que se adentra en el mundo de las carreras con Brad Pitt y Javier Bardem.

Julio se cerrará con la proyección de Cónclave, uno de los acontecimientos cinematográficos del pasado año, el martes, 28 de julio. En ella se pueden ver los entresijos de la política vaticana en una cinta con aires de thriller.

Agosto se abre con el otro título español de la programación, Mi amiga Eva. Esta comedia romántica se verá el martes 4 de agosto y está dirigida por el ya veterano Cesc Gay y protagonizada por Nora Navas y el resto de reparto.

La segunda película de agoasto, el martes 11, será un western mítico: Winchester 73 (martes, 11 de agosto), la primera de las cinco extraordinarias colaboraciones en este género entre el actor James Stewart y el director Anthony Mann, que cambió las formas del cine del oeste.

El martes 18 de agosto se podrá ver una divertida entrega del más inteligente cine de espías: Confidencial (black bag), dirigida por Steven Sodebergh.

Noticias relacionadas

Los más pequeños volverán a contar con un título especialmente pensado para ellos para cerrar el ciclo el último martes de agosto, día 25, con la proyección de Robot salvaje, otro gran éxito del cine de animación de los últimos años.